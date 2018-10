Crítica de 'First Man (El primer hombre)': a Damien Chazelle se le dan mejor los musicales

Después de las excelentes y premiadas ‘Whiplash’ y ‘La La Land’, es obvio que un nuevo trabajo de Damien Chazelle se reciba con cierta ilusión y esperanza. El director nunca ha decepcionado y su nuevo trabajo no parecía ser una decepción. Ha querido arriesgar al cambiar completamente de género cinematográfico, pasando del drama con toques musicales de ‘Whiplash’ y del musical con toques dramáticos de ‘La La Land’ al biopic ‘First Man (El primer hombre), aunque también ha jugado sobre seguro al tener como protagonista a Ryan Gosling, quien tantas alegrías le dio en su anterior trabajo.

‘First Man (El primer hombre)’ busca relatar en primera persona la vida del astronauta Neil A. Armstrong y la legendaria misión que le convirtió en el primer hombre en pisar la luna. El filme centra su historia en el programa espacial que llevó a cabo la NASA entre 1961 y 1969, desde las primeras investigaciones hasta el momento en el que Neil Armstrong viaja a la Luna en el Apolo 11, convirtiéndose en una de las misiones espaciales más peligrosas de la historia.

El filme biográfico, que es la adaptación del libro ‘First Man: A life of Neil A. Armstrong es correcto como adaptación y funciona en las partes iniciales, pero se va volviendo tedioso a medida que va avanzando el metraje. Su principal problema es su falta de ritmo y que no sabe mantener el interés en sus 138 minutos de metraje.

Es innegable que la realización y producción de la película es más que sobresaliente. Todo está medido hasta el más último detalle y funcionaría muy bien si no llega a ser por su guion. John Singer (‘Spotlight’, ‘El quinto poder’) era una apuesta más que segura para adaptar el libro en el que se basa el largometraje, pero no funciona. No mantiene el interés de un espectador que no dudará en desconectar cuando vea que es imposible que ‘First Man’ tenga posibilidad de mejora.

Valoración: 2,5/5

Lo mejor: Su inmejorable producción y una interpretación de Ryan Gosling que huele a Oscar

Lo peor: Un guion aburrido que va decayendo cada minuto