Ariana Grande participará en el aniversario del musical Wicked

La artista ha confirmado a través de sus redes sociales que participará en el especial de NBC A very wicked halloween, con motivo del 15 aniversario del musical. También contará con la interprete de la voz de Elsa en la película Frozen, Idina Menzel (cantante de Let it go). Ariana ha publicado una fotografía con Idina en Instagram en la que se puede ver la complicidad de ambas. "Si me lo hubieran dicho 15 años antes...".

La cantante estadounidense también ha mostrado su alegría al participar en un musical como este, y es que siempre ha alegado su amor por este tipo de espectáculos y en concreto por Wicked. En la presentación Ariana nos regaló un adelanto del tema que va a interpretar, The Wizar and I. “Es un honor estar incluida en la celebración de los quince años de mi musical de todos los tiempos. No me lo perdería por nada en todo el universo” declaró la artista en su cuenta de Instagram.

Wicked: una historia jamás contada de las brujas de Oz es un musical que reproduce una historia paralela a la de El maravilloso mundo de Oz. Con canciones de Stephen Schwartz, se relata las historias de unas brujas que viven en la tierra de Oz. Desde su estreno en 2003, este espectáculo ocupa el sexto lugar en la lista de musicales con mayor permanencia.