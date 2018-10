Crítica de ‘Slender Man’: ¿La peor película del año?

‘Slender Man’ es un filme que antes de estrenarse ya recibió muchas críticas por llegar unos años tarde y por contar una historia poco interesante. Sin embargo, a juzgar por su tráiler, parecía que nos iba a dar momentos de gran terror y sobresaltos pero, ¿ocurre realmente eso en el largometraje?

‘Slender Man’ (el hombre delgado) nace de una de las leyendas urbanas de la web más populares en base de una recopilación de imágenes en el foro Something Awful y, hoy en día, pertenece a la cultura “creepypasta”.

‘Slender Man’ se puede resumir de una manera muy simple: básicamente es una película de terror convencional y poco inteligente, siendo uno de los filmes de miedo más aburridos de la última década. Su guion parece estar escrito sobre la marcha, porque nada de lo que sucede en ella tiene sentido. Todo se basa en intentar sobresaltar al espectador, pero tampoco da tanto susto como parecía.

La cinta dirigida por Sylvain White tiene un desarrollo de personajes bastante flojo y una trama muy decepcionante, en la que no ocurre prácticamente nada durante los 92 minutos de metraje. Toda lógica que se le intente buscar a la película es para nada, ya que no la tiene.

‘Slender Man’ es bastante mala, y no hay nada más aterrador que pagar una entrada por ver un filme que se podría catalogar de horror, y no precisamente porque dé mucho miedo. Se podría haber profundizado más en el personaje, hablando de sus motivaciones o de la realidad de su existencia, pero nada queda claro y, en su lugar, se prefiere optar por historias secundarias y que no llevan a ningún sitio.

Valoración: 1,5/5

Lo mejor: Pese a tener menos sobresaltos de los esperados, tiene algunos momentos realmente aterradores

Lo peor: Es muy aburrido y su guion bastante pobre