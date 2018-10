Crítica de "A Star is Born" (Nace una Estrella): Una de esas joyas cinematográficas que llegan una vez cada ciertos años.

Bradley Cooper es primera vez director con esta cinta, una historia que cautivó su atención y obsesionó su mente hasta el grado de decidir hacer su propia versión. En una entrevista con Jimmy Fallon en "The Tonight Show", éste le pregunto: ¿por qué decidiste hacer esta cinta? a lo que Bradley contestó que todo estaba en su contra, porque en primer lugar es un 4to remake, era su primera vez como director y su actriz principal nunca había hecho una película como protagonista. Todo mundo le decía que no lo hiciera, sin embargo él se enamoró de la historia, la co-escribió junto con Eric Roth y juntos la adaptaron con temas modernos alrededor de ciertas historias de vida que les inspiraron, incluyendo la de su estrella principal Stefani (Lady Gaga) a quien vio cantar "La Vie En Rose", canción que terminó por ser parte de la misma producción.

La cinta en realidad no tiene nada nuevo que ofrecernos, es una historia que ya hemos visto antes y que conocemos muy bien, no obstante, el compromiso, dedicación y profesionalidad que Bradley Cooper imprimió en esta película hacen toda la diferencia del mundo. La primera versión fue hecha en 1937 a cargo de William A. Wellman, la segunda en 1954 y fue dirigida por George Cukor con Judy Garland como protagonista y el tercer remake fue en 1976 a cargo de Frank Pierson y protagonizada por Barbra Streisand y Kris Kristofferson, ninguna de ellas fue altamente relevante o digna de algún premio, ésta producción sí lo es.

El guión gira en torno a Jackson Maine (Bradley Cooper) un veterano cantante de Country/Rock que lucha contra una adicción, después de una noche de concierto el cantante entra en un bar y conoce a Ally (Stefani/Lady Gaga) una chica con una voz privilegiada sedienta por contar una historia. Desde el primer momento en que vemos en pantalla a Jackson Maine (Bradley Cooper), se puede sentir su compromiso con la producción, no sólo la actuación sino todo alrededor del personaje (su vestuario, su actitud y su voz) salta en la pantalla. El público puede inmediatamente sentir la conexión con la trama. Además, Stefani (Lady Gaga) es un diamante en bruto, ya antes ha hecho televisión he incluso tiene un Globo de Oro por "American Horror Story" pero aquí, bajo la dirección de Cooper hace un trabajo espectacular digno de una nominación. La química que los dos actores ofrecen en pantalla irradia luz, no se siente como una película sino más bien como una historia de vida que alguien capturó en cámara.

En ningún momento se puede detectar que Bradley Cooper sea un director primerizo, la cinta tiene de todo para ser nominada en varias categorías al Oscar. No sólo la actuación del veterano actor (Cooper), si no también la actuación de Gaga es espectacular, ella por momentos actúa sólo con el pensamiento, hay escenas sin diálogos en las que reacciona a la interacción con Bradley Cooper y se le nota nerviosa, tratando de asimilar lo que pasa dentro de su personaje. Hay actores muy experimentados que en toda su carrera no han logrado eso, Gaga lo hizo en su primer papel como protagonista.

Fuera de cámaras Bradley y Gaga compartieron anécdotas y llegaron a estar muy unidos y eso es algo que se nota en pantalla con la relación entre Jack y Ally. La película fue adaptada alrededor de historias en conjunto y la producción termina por ser un mensaje muy claro en cuanto a lo que la industria de la música hace hoy en día tratando de vender y consumir a un artista como un producto para obtener ganancias sin importar la historia que éste tenga para contar. Además de darnos algo de contexto sobre la depresión, las relaciones que se estancan bajo la sombra de la adicción y los sueños de grandeza esta cinta nos habla de un romance para las épocas .

Cooper trabajó con un maestro de canto por varios meses para realzar la coordinación de la voz y hacer mas grave su interpretación; muy al estilo de Sam Elliott que hace de su hermano mayor y manager en la producción, juntos entregan escenas que harán temblar hasta a el más duro. Dentro de la historia el personaje de Elliott es tan relevante como el de Gaga o Cooper. Con canciones originales que se quedan grabadas en la memoria, la película no podría ser mejor de lo que ya es y no puedo pensar en una producción mejor en todo lo que va del año o muchos años antes.

Valoración: 4.8/5

Lo Mejor: Una de las mejores, si no es que la mejor actuación de Bradley Cooper y Lady Gaga.

Lo Peor: La cinta es muy larga y pudo fácilmente haber durado 30 minutos menos de escenas innecesarias.