Little Mix anuncia el lanzamiento de LM5

La banda británica Little Mix, formada por Perrie Edwards, Jade Thirlwall, Jesy Nelson y Leigh-Anne Pinnock, acaba de anunciar que su quinto album está oficialmente a menos de un mes de ver la luz. El quinto disco del grupo saldrá a la venta el 16 de noviembre, y será el primero de las inglesas desde que lanzaron "Glory Days" en 2016. Aunque aún habrá que esperar para el disco completo, a partir de mañana ya se podrá realizar la reserva del mismo en las principales plataformas online. En España saldrá a la venta en formado CD, Súper Deluxe, vinilo y digital.

We love how you’ve named each of our eras over the years. So we’ve decided to call our next album...#LM5



We’ve worked so hard on this, we are so proud & can honestly say this is our favourite album to date. You’ll be able to pre-order it from THIS FRIDAY. 16.11.2018. The girls x pic.twitter.com/IIljQAiEXY — Little Mix (@LittleMix) 15 de octubre de 2018

Como adelanto, Little Mix lanzaba la semana pasada el primer single, "Woman Like Me" feat Nicki Minaj. La canción "se trata de ser tú misma, no de cambiar para que nadie la complazca. Si no les gusta, ¡háganlo!", contaba Jesi. A lo que Perrie añadió: "cada uno tiene sus propias inseguridades. Es por eso que como banda queremos enseñarles a nuestros fans más jóvenes, tanto chicas como chicos, y todos y cada uno de los fans que tenemos que ser tú mismo es suficiente y deberías aceptar tus inseguridades porque eso es lo que te hace diferente".

Además, las británicas anunciaban una gira por el Reino Unido para octubre y noviembre de 2019. Aunque por el momento solo hay fechas de conciertos en su país se presupone que no se quedará solamente en eso y próximamente anunciaran gira por el resto del mundo, sin embargo no existe ninguna noticia de si pasarán en esta ocasión por España, ya que recordamos que con la gira de su disco anterior "Glory Days" no dieron ningún concierto en tierras españolas.

Listado de canciones de LM5:

1 The National Manthem

2 Woman Like Me feat. Nicki Minaj

3 Think About Us

4 Strip feat. Sharaya J

5 Monster In Me

6 Joan Of Arc

7 Love a Girl Right

8 American Boy

9 Told You So

10 Wasabi

11 More Than Words

12 Motivate

13 Notice

14 The Cure

Deluxe:

15 Forget You Not

16 Woman's World

17 The Cure (Stripped)

18 Only You Cheat Codes x Little Mix