Vance Joy ilumina Madrid en el primer concierto de su gira europea

El australiano Vance Joy daba comienzo anoche, 25 de octubre, a la gira europea de su Nation of Two Tour en un sold out en el Teatro Kapital de Madrid, en el que fue su primer concierto en España. Con esta última parte de su tour, en la que dará un total de 15 shows en 9 países —incluyendo esta misma noche en la sala Bikini de Barcelona—, pondrá fin a la gira que le ha llevado por su natal Australia y por todo Norteamérica y Sudamérica, durante más de un año.

Ayer, desde varias horas antes del concierto los fans se agolpaban a las puertas de la aclamada sala madrileña para tratar de conseguir la mejor posición posible en la pequeña pista, y una vez dentro, el canadiense Scott Helman fue el telonero encargado de amenizar la espera con su particular estilo de música, con la que se ganó al público presente.

Con poco menos de media hora de retraso, el australiano Vance Joy apareció en el escenario con su inconfundible sonrisa y su peculiar voz para deleitar al público durante algo menos de hora y media con los éxitos de sus dos álbumes: Dream out life away y Nation of two.

No se separó de su guitarra para deleitar al público con temas como From afar, Georgia, We’re going home o Bonnie & Clyde, e incluso para hacer una peculiar cover de la mítica All night long de Lionel Richie mezclada con Sorry de Justin Bieber. Sin embargo, había otro instrumento que no podía faltar entre sus manos para cantar dos de sus mayores éxitos, el ukelele. Con el, le vimos interpretar Saturday sun y la mundialmente famosa Riptide, con la que hizo vibrar al público en un impresionante final de concierto.

Vance Joy se mostró muy cercano en todo momento, explicando incluso entre canción y canción la inspiración o el porqué de cada una de ellas. Ello dio lugar a uno de los momentos más divertidos de la noche al explicar que I’m with you la escribió tras echarse una siesta después de una tarde con una amiga, recalcando que "las siestas son lo mejor".

Antes de despedirse con Riptide, el cantautor recalcó que “fue impresionante esta primera vez en España” y que “espera volver pronto”. Además, se despidió en español “gracias por estar acá”, aunque no fue la única vez que usó nuestro idioma para dirigirse al público, al que calificó de "espectacular".