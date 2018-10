Cronología de '5 Seconds of Summer'

El 3 de diciembre de 2011, Luke Hemmings (voz y guitarra), Michael Cliffor (voz y guitarra) y Calum Hood (voz y bajo) comenzaron su andadura como banda publicando covers a Youtube. Entre estas se encontraban Please Don’t Go o Next 2 You. Posteriormente se añadió a la banda Ashton Irwin (batería y voz).

El nombre de la banda lo creó Michael. En cuanto se le vino la idea de 5 Seconds of Summer creó una página de Facebook con la que envió mensajes a los demás integrantes del grupo para que se enterasen de la noticia.

Sus inicios fueron como los de cualquier banda de música adolescente, ensayando en una cochera grabándose y subiéndolo a su canal y haciendo conciertos en diferentes bares y lugares públicos. Pero había una cosa característica de ellos, y era que desde el principio el grupo llamó la atención y atrajo con 600.000 visitas a su canal. Fue tanto el revuelo que formaron que hasta una discográfica como Sony ATV Music querían participar con ellos. Su primer lanzamiento fue Unplugged. Tuvieron tanto éxito que uno de los integrantes de One Direction, Louis Tonlinson, resaltó su trabajo publicando una de sus canciones en su cuenta de Twitter y después con la publicación de Niall Horan en la misma red social por su sencillo Out of My Limit, estrenado el 19 de noviembre de 2012.

El grupo pasó el resto del 2012 componiendo con Amy Meredith, con la cual salieron canciones como Beside You o Upredictable. El vídeo musical del primer sencillo obtuvo 100.000 visitas en las primeras 24 horas. En diciembre de 2012, 5SOS viajó a a Londres para seguir escribiendo con McFly, Roy Stride de Scouting for Girls, Nick Hodgson de Kaiser Chiefs, Jamie Scott, Jake Gosling, Steve Robson y James Bourne de Busted.

Al siguiente año, el 14 de febrero la banda anunció que sería telonera de la gira mundial de One Direction, Take Me Home, lo cual resultaría una oportunidad excepcional para darse a conocer en el ámbito internacional. Comenzaron en el O2 Arena y siguieron por Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, incluyendo los shows de la banda en Sidney.

En un descanso de la gira de One Direction, 5SOS aprovecharon para realizar una gira nacional por Australia completando asistencias en cuestión de minutos. En este momento la banda comenzó su popularidad.

El 21 de diciembre del mismo año confirmaron el contrato con el sello discográfico Capital Records y en febrero del 2014 sacaron su primer sencillo mundial, She Looks So Perfect.

La prensa los ha calificado en varias ocasiones de boy band, a lo que ellos siempre han respondido lo contrario. Según los integrantes, lo que les diferencia de las boy band es que ellos sí escriben sus canciones, tocan sus propios instrumentos y no son un grupo de baile. Sus fans son conocidos como la 5SOS Family por lo que Michael dijo de que eran como su familia.

En el mismo año 5 SOS lanzó su sencillo a Reino Unido, donde a pesar de aguantar sólo un día en el número uno, fue la cuarta banda australiana en tener en llegar a tal puesto en Reino Unido.

El 13 de mayo de 2014 el grupo anunció el lanzamiento de su primer álbum, llamado de la misma forma que la banda. Sería publicado el 27 de junio en Europa y Australia. El disco se estrenó en primera posición en las listas Billboard 200 y Digital Albums, llegando al número uno en 13 países y entrando dentro del top 10 en 26 territorios. En octubre lanzaron su cuarto sencillo llamado Good Girls.

En mayo de 2015, 5SOS realizó su primera gira en el Rock Out With Your Rocks Out Tour, con conciertos en Europa, Australia, Nueva Zelanda y Norteamérica. El 17 de julio del mismo año lanzaron el sencillo She’s Kinda Hot, el cual luego formaría parte de su segundo disco que llamarían Sounds Good Feels Good.

Durante el siguiente año se dedicaron a la gira del nuevo disco y la realización de un nuevo sencillo, Girls Talk Boys, que está incluida en la banda sonora de la película Cazafantasmas. Además comenzaron su gira mundial llamada Sounds Live Feels Live World Tour.

En 2017 lanzaron la canción Take What You Want de la banda One ok Rock japonesa.

En 2018 publicaron su sencillo Want You Back y anunciaron fechas para la próxima gira por América, Australia, Japón y Europa. Anunciaron que su tercer álbum, Youngblood, sería lanzado el 22 de junio de 2018.

Álbumes de estudio: 5SOS

Álbumes en vivo: LiveSOS

Extended Plays: Unplugged, Somewhere New, She Looks so Perfect, Don’t Stop, Amnesia, Good Girls.

Singles:

2012 Out of My Limit

2014 She Looks so Perfect

2014 Don’t Stop

2014 Amnesia

2014 Good Girls

2014 What I Like About You

Esta es la setlist de los conciertos de 5 Seconds of Summer:

Girls Talk Boys

Hey Everybody!

Disconnected

Don't Stop

If You Don't Know

Good Girls

Waste the Night

Vapor

Outer Space

Amnesia

Castaway

Jet Black Heart

Moscow song/Spasibo

End Up Here

What I Like About You

She's Kinda Hot

She Looks So Perfect