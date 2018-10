Tom Odell visitará Madrid y Barcelona en noviembre

Tom Odell es un artista en alza, su éxito no hace más que aumentar, y este mes tendremos la oportunidad de volver a disfrutar de su gran música y pasión en directo en dos conciertos. El primero será el día 19 de noviembre en la sala Barts de Barcelona y el segundo al dia siguiente, el 20 de noviembre en la sala Riviera de Madrid. El cantautor vuelve a las dos principales ciudades españolas un año después de su gira anterior, cuando colgó el cartel de agotado en ambos directos.

Cartel de los conciertos de Tom Odell en España

Las entradas para los conciertos aún no se han agotado y están a la venta en la página de Live Nation, Ticketmaster y toda la red de Ticketmaster (FNAC, Carrefour y Viajes Halcón). El precio es de 28€ con gastos de gestión incluidos para ambos directos. También recordamos que los menores de 16 años deberán ir acompañados de su madre, padre o tutor legal.

En los conciertos el cantante presentará su nuevo disco “Jubilee Road” que salió a la venta la semana pasada, el día 26 de octubre concretamente, por la discográfica Columbia Records y que marca un punto culminante en la carrera de Tom Odell. Hablando sobre el álbum el británico dijo: “Lo escribí en una casa de una tranquila calle con terrazas en la zona este de Londres. Las letras están inspiradas en las vidas de los amigos que hice mientras vivía allí. Grabé la mayoría de las canciones en la sala de estar de la casa y si escucho atentamente, todavía puedo oír el sonido de los programas de televisión del vecino que pasan a través de las paredes desde la puerta de al lado, los niños de la casa de enfrente jugando al fútbol en la calle de abajo y el sonido de las pisadas de mi novia en las tablas del piso de madera de arriba. Ya no vivo allí, mi vida ha cambiado un poco, pero siempre recordaré con cariño la época y espero que disfrutéis escuchando el disco tanto como yo lo hice".

Hasta el momento se han publicado dos singles del álbum: "If You Wanna Love Somebody", lanzado el 14 de junio de 2018 y "Half As Good As You", que salió a la luz el 24 de agosto.

Listado de canciones de “Jubilee Road”:

Jubilee Road If You Wanna Love Somebody Son of an Only Child You're Gonna Break My Heart Tonight China Dolls Queen of Diamonds Half as Good as You Go Tell Her Now Don't Belong in Hollywood Wedding Day

Además, el viernes de la semana pasada, el mismo día que se publicó el álbum, Tom actuó en una gala del Canal 4 británico, "Stand Up to Cancer", que tuvo lugar en Londres para recaudar dinero contra el cáncer. Una apasionante y vibrante interpretación en directo de la canción "God Only Knows" del grupo Beach Boys, acompañado del piano.