Trent Reznor y Atticus Ross compondrán la música de la nueva película de Joe Wright

El exitoso dúo de compositores, conformado por Trent Reznor y Atticus Ross, se hará cargo de la musicalización de la siguiente película del director británico Joe Wright, que lleva por título The Woman in the Window.

La película será protagonizada por la actriz Amy Adams, Julianne Moore y el actor Gary Oldman, en lo que sería la adaptación al cine de la novela del mismo nombre escrita por A.J. Finn y publicada a principios de este año.

La novela narra la historia de suspenso de una mujer llamada Anna (Adams) que es una ermitaña que constantemente espía a sus vecinos a través de la ventana, hasta que un día es testigo de un suceso que no tendría que haber observado.

Joe Wright estuvo presente en la ceremonia de los Oscars del pasado febrero debido a que su película Darkest Hour estuvo nominada en diversas categorías incluida Mejor Película. Precisamente por la misma Gary Oldman obtuvo el reconocimiento al Mejor Actor por su personificación del Primer Ministro Winston Churchill.

Wright también ha dirigido exitosas cintas, en crítica y taquilla, tales como Pride & Prejudice, Atonement y Anna Karenina, todas ellas protagonizadas por la actriz Keira Knightley.

Su nuevo filme, The Woman in the Window, está fijado para estrenarse el próximo octubre de 2019.

Por su parte, Trent Reznor y Atticus Ross comenzaron su carrera en la música cinematográfica con la exitosa composición de The Social Network, la cual les valió el Oscar al Mejor Score, y han continuado la mancuerna con el director David Fincher en películas como The Girl with the Dragon Tattoo y Gone Girl.

Actualmente también se encuentran trabajando en el score de la esperada serie de televisión basada en la novela gráfica Watchmen, que tiene a Damon Lindelof (LOST) como frontrunner.