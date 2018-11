'Chilling adventures of Sabrina’ mucho más oscura que nunca

La noche más terrorífica del año fue el mejor momento para disfrutar de un maratón de ‘Chilling adventures of Sabrina’, la nueva serie de terror de Netflix.

Sabrina nació en 1962 de la mano del escritor George Gladir y del artista Dan DeCarlo, quienes crearon el cómic ‘Sabrina, the teenage witch’. Las aventuras de la joven bruja no han dejado de llegar a los hogares, y es que Sabrina pronto pasaría al mundo de la televisión. Primero como serie de dibujos animados en 1970 y años después después con la mítica serie ‘Sabrina, the teenage witch’ o ‘Sabrina, cosas de brujas’ como se la conoce en España.

Ahora ha vuelto de una manera totalmente diferente a la que los fans se esperaban, el reboot que ha creado Roberto Aguirre Sacasa es mucho más oscuro y misterioso que lo era la Sabrina de finales de los años 90. Ambas series cuentan la adolescencia de una joven bruja, la primera de ellas se trata de una comedia basada en el cómic de Archie Comics, mientras que esta última está basada en los cómics de la colección Archie Horror que comenzaron a publicarse en 2014.

Esta Sabrina sesentera que podemos disfrutar ahora está en una constante lucha por mantener una dualidad que muchos ven imposible, además de que no la toleran. No quiere dejar de ser bruja pero tampoco mortal, no quiere perder lo mejor de ambos mundos y mucho menos dejar atrás su vida en Greendale.

A lo largo de los diez capítulos que conforman la serie podemos disfrutar de personajes, todos ellos encajados a la perfección entre sí a la vez que conviven con múltiples problemas en cada uno de los dos mundos. Uno de los más emblemáticos es sin duda alguna Salem, quien aparece repentinamente como si de un espíritu maligno se tratase para segundos después transformarse en el gato negro que todas y todos conocemos. Un Salen que tiene la misión de proteger y ayudar a Sabrina en todo momento, esté donde esté, y que ha supuesto un “guiño sutil al viejo espectáculo” según contaba Kiernan Shipka en una reciente entrevista.

En esta nueva versión no podían faltar la tía Zelda y la tía Hilda. Zelda representa la racionalidad y sabiduría mágica, mientras que Hilda significa totalmente lo contrario. Es mucho más relajada y siempre intenta comprender a Sabrina y apoyarla. La constante necesidad de Zelda de complacer al Señor Oscuro provocará momentos de gran tensión en la familia, pero nunca dejará de anteponerla a cualquier cosa.

‘Chilling adventures of Sabrina’ es una serie para sentarse a disfrutar a la vez que descubres nuevos guiños al mundo mágico. Sabrina es un personaje que ha llegado para revolucionar, valora la libertad y la igualdad por encima de todo. Es su espíritu y la gran actuación de las actrices y actores los que hacen que sea una serie sorprendentemente relevante en la actualidad.