¿Está James Cameron rodando las secuelas de 'Avatar' demasiado rápido?

Ya hace casi 10 años del estreno de la exitosa producción de James Cameron, 'Avatar'. A día de hoy sigue siendo la película más taquillera de la historia, y no parece que nadie vaya a arrebatarla el puesto. Debido a este éxito era de esperar que James Cameron se pusiera a trabajar en la secuela más pronto que tarde. Y así fue, y no solo anunció una secuela, sino cuatro, las cuales se han visto varias veces retrasadas en rodaje y en fecha de estreno por reescrituras del guión. Además, James Cameron ha comentado que quiso esperar hasta conseguir la tecnología necesaria para desarrollar las ideas que tenia en mente.

Parece que esta vez Cameron va en serio y ya ha acabado de rodar las dos primeras secuelas, y está previsto que en los próximos meses comience el rodaje de 'Avatar 4' y 'Avatar 5'. Sin embargo, es una idea un tanto arriesgada, ya que entre la primera entrega y la segunda va a haber una diferencia de 11 años, y no sabes cual puede ser la reacción del público en taquilla. No obstante, James Cameron es conocido como un director de ideas arriesgadas, todas ellas bastante exitosas. Además, el uso de tecnología innovadora puede volver a ser un reclamo para el público.

Igualmente, durante esta semana se han filtrado los posibles títulos de las secuelas, las cuales no llevarán por nombre Avatar y el número de secuela, sino que tendrán títulos independientes. Según BBC News los títulos serían los siguientes: 'Avatar: The Way Of The Water (El camino del agua)', 'Avatar: The Seed Bearer (El portador de semillas)', 'Avatar: The Tulkun Rider (El jinete Tulkun)' y 'Avatar: The Quest for Eywa (La búsqueda de Eywa)'.

Aunque las dos primeras secuelas ya estén rodadas, todavía tienen un largo recorrido de post-producción por delante, y no será hasta 2020 que se estrene 'Avatar: The Way Of The Water (El camino de agua)'.