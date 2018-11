MTV EMA Bilbao 2018: noche inolvidable 

El Bilbao Exhibition Centre se llenó hasta la bandera para celebrar el evento de los eventos. La entrega de premios de música más importante de Europa celebró su 25 aniversario y Bilbao respondió como merecía la ocasión.

Un show de estas características tiene una repercusión mundial en todos los sentidos. A las estrellas y celebridades que asisten y actúan en la gala, se suma un montaje televisivo al más puro estilo Hollywood para ser retransmitido en vivo a todo el planeta. Además, la gala de este domingo fue el fin de fiesta a una semana de actividades musicales y culturales que no tenía otra intención que juntar a miles de personas con el propósito de disfrutar al máximo.

Marshmello y Bastille se unieron por la música en Bilbao / Foto: MTV

Tras una semana de conciertos en la MTV Music Week y el World Stage de San Mamés el sábado con Berri Txarrak, Crystal Fighters y Muse, llegó el gran día. Bilbao se había transformado y se había puesto "guapa" para la ocasión. Cientos de carteles anunciaban el evento por la capital vizcaína y en distintos puntos de la ciudad había elementos relacionados con el acontecimiento: desde una alfombra roja con flashes en la estación de metro de Abando hasta un premio EMA enorme enfrente del Museo de Bellas Artes.

La presentadora Hailee Steinfeld estuvo brillante durante toda la gala / Foto: MTV

Universo mágico en tierras bilbaínas

Las estrellas fueron llegando a Bilbao y en la ciudad se respiraba un aire diferente, al fin y al cabo, no siempre se puede tener en la misma localización a Jason Derulo, Nicki Minaj, Camila Cabello, Lindsay Lohan, Terry Crews y Hailee Steinfeld entre otros. La gala estaba programada a las 21:00 horas del domingo 4 de noviembre, pero la alfombra roja del show fue un perfecto inicio del espectáculo mundial. Cabe destacar que a parte de los característicos y conocidos premios, muchos países agradecen el aporte de la música local premiando a artistas nacionales en estos MTV Europe Music Awards.

Sofía Reyes y su 1,2,3 iniciaron las celebraciones que prosiguieron con la llegada de las estrellas y sus looks originales y llamativos. En la alfombra roja se entregaron tres premios: Mejor Loook (Nicki Minaj), premio especial de Cambio Generacional (todos los nominados resultaron ganadores) y Mejores Fans (BTS). Por primera vez en la historia MTV creó el galardón especial de Cambio Generacional que valoraba el aporte a la sociedad de un artista, y para sorpresa de los propios nominados, todos resultaron eso sí, merecidamente ganadores.

Los EMA 2018 arrancaron con Nicki Minaj bajando desde una plataforma que venía del techo. Su Majestic retumbó por los cuatro costados del BEC!, y después estuvo acompañada por Little Mix para unir voces en el nuevo single de las británicas denominado Women Like Me. Sería muy complicado poder elegir un momento de la noche, ya que como era de esperar cada artista supo aprovechar su rato de gloria para comerse el escenario y brillar como nunca. Panic! At The Disco (Mejor Artista Alternativo) y su High Hopes no dejaron indiferente a nadie al inicio del show.

Presentación mundial para Rosalía

Una de las más aclamadas fue sin lugar a dudas la catalana. La artista española cantó De Aquí No Sales y Malamente para presentarse oficialmente (por si alguien no había oído hablar de ella aún) ante el resto del mundo. Ritmo con gancho, coreografías perfectamente estudiadas y letras con gran sentido que cautivaron a todos los espectadores.

El listón se iba poniendo cada vez más alto y fue superándose a cada momento. Bebe Rexha con I´m a Mess fue capaz de juntar a un centenar de bailarines sobre el escenario para crear una comunión visual y auditiva inigualable. Igual de emocionante fue el Without Me de Halsey que por primera vez interpretaba este tema en directo y lo hizo cantando dentro de un cubo transparente gigante por el que iba cayendo agua.

A medida que avanzaba la gala se iban conociendo los ganadores de cada categoría y Camila Cabello fue la gran triunfadora de la noche con cuatro premios. La latina se llevó el galardón de Mejor Artista, Mejor Canción y Mejor Vídeo por Havana (con la colaboración de Young Thug) y el de Mejor Artista estadounidense (premio que no se entregó durante la ceremonia). El público bilbaíno rompía a gritar cada vez que se escuchaba el nombre de Camila Cabello, y la artista correspondió brindando todo su amor. Se declaró fan de España y admitió estar "flipando" por la espectacularidad del evento bilbaíno. Además, Cabello ya había admitido antes de la gala que estaba enamorada de España y que sería su lugar preferido para mudarse a vivir.

Dua Lipa fue otra de las invitadas de lujo, y la británica de 23 años se llevó a casa el premio de Mejor Artista Pop y según parece, una nueva amistad también. En un momento de la gala, Dua Lipa y Rosalía intercambiaron impresiones, charlaron y se sacaron una foto que la catalana mostró orgullosa en sus redes sociales.

Sorpresas y más sorpresas

La noche del 4 de noviembre será por siempre recordada por Jason Derulo quién por primera vez cantó Goodbye en versión ópera antes de romper el escenario con bailes y movimientos increíbles acompañado por el ritmo de David Guetta y el rap de Nicki Minaj (ganadora del premio Mejor Artista de Hip Hop). El propio Derulo admitió en redes sociales que desde pequeño había cantado ópera y le hacía especial ilusión a su madre que el mundo conociera esta faceta del artista.

Un icono dentro y fuera de los escenarios

Janet Jackson recibió el prestigioso premio de Icono Global y tras su estupenda interpretación mix de Made For Now, Rhythm Nation y All For You realizó un discurso sincero y desde el corazón. La cantante americana no dudó a la hora de hablar del desprecio, desprestigio y crueldad que se ha tenido y se tiene en muchos casos a la mujer en la sociedad. Jackson hizo un llamamiento a la unión desde la experiencia personal y el público respondió con un estruendo de aplausos.

Alessia Cara (Mejor World Stage) se hizo enorme con su Trust My Lonely ante los atónitos asistentes. Los jóvenes Jack & Jack por su parte cantaron No One Compares To You y Rise. Era la primera vez que actuaban en un evento de estas características, y el dúo no decepcionó. No faltó nada: piano, voces increíbles, mención a Jonas Blue por su colaboración en Rise y dos cuerdas que ascendieron a los artistas al estrellato mundial en Bilbao.

Hailee Steinfeld estuvo más que a la altura

La actriz y cantante estuvo sencillamente increíble de principio a fin. Supo conectar con el público y con los artistas desde el inicio y demostró de que está hecha. Se mostró suelta y feliz presentando e incluso actúo en directo cantando Back to Life de su próxima película Bumblebee (saga Transformers).

Para poner el punto y final a los MTV EMA de este año se colocaron globos gigantes con la cara de Marshmello (Mejor Artista de Electrónica). El DJ se puso al piano para acompañar la voz de Anne Marie en Friends, y después dio ritmo a Happier con Bastille. Confetis, globos, luces y láseres crearon un clima único en una noche irrepetible para Bilbao. Sin lugar a dudas los MTV EMA 2018 fueron todo un éxito, y la ciudad de Bilbao demostró que es capaz de albergar un evento de estar características, un evento mundial en todos los sentidos.

