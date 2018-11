Cocktail Chats con 5 Seconds of Summer

Con estos vídeos podemos conocer un poco más de cerca a los integrantes de la banda además de comentarnos las anécdotas del último disco, Youngblood, a través de los siete episodios publicados en su canal de YouTube. Como justificación al título, Cokctail Chats, durante de cada intervención los chicos se tomarán un cocktail o chupito para amenizar la entrevista entre risas, tomas falsas y bromas.

YOUNGBLOOD

En el primer capítulo los componentes de 5 Seconds of Summer hablan sobre su último álbum, Youngblood. Con algunas confesiones incluidas, como la de Michael Clifford en la que relata que Youngblood es una de sus canciones favoritas.

LIE TO ME & VALENTINE

El segundo capítulo lo dedican a las canciones Lie To Me y Valentine donde nos argumentan los temas sobre los que tratan dichas canciones. "Lie To Me está inspirada en un corazón roto" nos cuenta Ashton Irwin. Por otro lado, "Valentine para mí es como una vieja versión de All I Want for Christmas de Mariah Carey" confiesa Michael Clifford.

MOVING ALONG & TALK FAST

El tercer capítulo dedicado a los temas Moving along y Talk Fast donde reconocen que son unas de las canciones más familiares para su público más veterano. Concretamente en Talk Fast han utilizado una serie de recursos nunca antes vistos en los demás álbumes, además de realizar un recordatorio a los años 80. Moving Along es una de las primeras canciones que han realizado con sus amigos suecos, Colin Rami y Justin.

IF WALLS COULD TALK & BETTER MAN

If walls could talk es una de las canciones que más tardaron en terminar el grupo, alrededor de unos 6 meses. Está inspirada en la base de Talking Heads.

"Better man me traslada a los días de instituto cuando pertenecía a una banda de funk", "una de las cosas que más he disfrutado en esta canción son los ritmos que tenía que realizar y me encanta la melodía" relata Ashton. "Tiene muy buenos ritmos que no tuvimos que retocar anteriormente" nos cuenta Luke Hemmings.

MORE & WHY WON'T YOU LOVE ME?

Con la novena canción del disco, More, la primera vez que la escucharon visualizaron a un público bailando y gritando en un concierto de rock. Con esta canción buscaron una letra más diferente a las anteriores.

"Es la canción más honesta sobre una historia de amor" argumenta Michael Clifford sobre Why Won't You Love Me?.

EMPTY WALLETS

"Considero que esta es una buena descripción de 5 Seconds of Sumer" Luke Hemmings. Calum Hood nos cuenta en este sexto capítulo cómo en el estudio de repente sus amigos suecos se adentran en su habitación para proponerles una idea, que luego formaría parte del disco y se llamaría Empty Wallets.

WOKE UP IN JAPAN & GHOST OF YOU

Una de las razones por las que hicieron la canción Woke up in Japan es por el amor que tiene este grupo a su estilo de vida, cultura y estilismo. Con una vieja influencia de los Beach Boys crean una gran combinación, con una gran calidad de sonido.

Ghost of you es una de las canciones favoritas de los integrantes del grupo. Calum Hood nos define esta canción de la siguiente forma "Siempre pienso que las canciones plantean o una pregunta o una respuesta y definitivamente esta canción es una pregunta sin respuesta"