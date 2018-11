Critica de: "La Casa del Reloj en la Pared" 

El director Eli Roth sorprende con esta cinta de aventura y fantasía, algo muy alejado de lo que suele normalmente hacer.

Debemos recordar que su género de preferencia es el terror y dado que ésta es una cinta familiar no deja de sorprender. Algunas de sus más sobresalientes producciones fueron desde "Hostal" en 2005 y su secuela en 2007 hasta la producción de "Knock Knock" en 2015 con Keanu Reeves. Quizá el guión para esta producción le fue ofrecido como una historia de misterio para niños y pensó que podría convertirla en una nueva era de "Goosebumps" (Escalofríos) series de novelas de horror para los más jóvenes, sin embargo ese no ha sido el resultado final.

Esta película es una horrible amalgama de aventura, comedia, magia y misterio sin un singular sobresaliente entre estos. La trama habla de un pequeño niño de 11 años (Lewis) que ha perdido a su familia recientemente en un accidente por lo que tiene que ir a vivir con su tío Jonathan (Jack Black). Owen Vaccaro (Lewis) descubre que su tío es un poderoso hechicero y que la casa donde vive oculta un terrible secreto. La película es una aventura para niños y ni siquiera una buena, no hay una paso agradable entre los eventos, la trama no es consistente con la intención del guión, se pierde el interés de lo que los personajes hacen en relación a la aventura y nunca se siente algún tipo de peligro latente en el ambiente. El villano se hace presente muy avanzada el filme y nunca logra que la audiencia invierta mucho en él por lo que no consigue afianzar su posición como amenaza. Lo único verdaderamente favorable que tiene este filme son las actuaciones de Jack Black, con su siempre amena personalidad, y el indiscutible talento de la ganadora del Oscar Cate Blanchett. La película nos ofrece algunas escenas en donde estos dos personajes intercambian palabras de aliento y eso es lo más divertido en toda la producción, comedia sencilla, inintencionada, que entretiene.

Por otra parte cabe mencionar que la comedia, parte intencionada de la película nunca logra llegar a divertir como seguramente pretende. Quizá las bromas y los comentarios vayan enfocados a un público mucho más joven pero ese nunca ha sido un problema para otras compañías, está película trata demasiado de ser una comedia, tanto que fuerza en ciertas ocasiones las bromas y en otras se vuelve repetitiva con ellas, no es una obra que recomendaría pagar en el cine por ver por lo que quizá deberían esperar a que puedan localizarla en la televisión abierta o descarga en streaming. Lo que sí se puede decir con toda seguridad es que es una película apta para que los pequeños pasen un rato entretenidos con la suspicacia de los personajes principales por lo que si deberían llevarlos a verla.

Valoración: 2/5

Lo Mejor: Las actuaciones de Jack Black y Cate Blanchett

Lo Peor: La Dirección de Eli Roth y la comedia forzada en cada escena