El Mal Querer de Rosalía, un éxito desbordante

La madrugada del 2 de noviembre fue el momento elegido por Rosalía para lanzar el que sería su segundo disco, un proyecto producido por ella misma junto con El Guincho, y por el cual la cantante catalana ha dedicado mucho esfuerzo y cariño.

Las expectativas sobre el álbum, El Mal Querer, estaban muy altas después de la gran acogida de los tres temas que lo anunciaban: Malamente, Pienso en tu mirá y Di mi nombre, pero la nueva diva del flamenco las ha superado con creces.

El mismo día del estreno, El Mal Querer consiguió colocarse el número 1 en ITunes, no solo en España, sino también en países como Francia, Italia, Reino Unido e incluso al otro lado del charco, concretamente en Estados Unidos y Canadá.

Ya no hay nadie que no hable de Rosalía, de su innovador concepto del flamenco y de su nuevo disco, y es que, la cantaora ha conseguido batir el récord en reproducciones en un día (dos millones en veinticuatro horas) en Spotify, superando a Divide del británico Ed Sheeran, que ostentaba el primer puesto con 1,3 millones de reproducciones. Así mismo, Rosalía, también ha conseguido ascender al primer puesto en la lista de artistas españoles más escuchados en Spotify y colocar sus once canciones de su nuevo disco en el Top 50 de Spotify España.

No hay medio ni crítico musical que haya dejado pasar el fenómeno de Rosalía: su disco ha conseguido cinco estrellas en the Guardian, y la prestigiosa Rolling Stone lo puntúa con un 4 sobre 5, destacando el tema Bagdad por su sample de Cry Me a River de Justin Timberlake y augurando que será la más interesante para el público estadounidense.

El Mal Querer es capaz de adentrarnos en una historia de 11 capítulos basada en el maltrato, el miedo y el sometimiento, letras desgarradoras se van mezclando con sonidos de motos, golpes y palmas, una fórmula tan innovadora y cuidada como exitosa, que no ha dejado a nadie inadvertido y que invita a emocionar a cada nota.

Fuerza en el escenario

Además del potente mensaje de sus letras, si algo define a Rosalía es el poderío que muestra sobre el escenario, haciendo que nadie pueda despegar los ojos de ella cada vez que se sube a uno y provocando una oleada de alabanzas en redes sociales.

La madrileña Plaza de Colón sirvió como carta de presentación de El Mal Querer, pues fue en ella donde el pasado 31 de octubre se celebró un concierto gratuito que logró reunir a más de once mil personas, todo un verdadero éxito que la joven agradeció desde su cuenta de Twitter:

Es un sueño haber podido presentar mi nuevo disco en Madrid con tantxs de vosotrxs. Gracias x tanto amor ♥️ Soy una afortunada por poder hacer la música q me gusta y teneros al lado.

Nunca me cansaré de agradecer poder vivir esto pic.twitter.com/dEJNIlysLA — R O S A L Í A (@rosaliavt) 1 de noviembre de 2018

Pero esta primera actuación no fue si no más que el comienzo de una sucesión de apariciones que no han hecho más que acrecentar más y más su éxito en menos de una semana y que le están convirtiendo en una de las artistas españolas con más proyección internacional.

A este primer concierto le siguió su actuación en LOS40 Music Awards, la noche del 2 de noviembre, donde su Malamente se coronó como uno de los números más aclamados de la noche.

Fue dos días después, el 4 de noviembre en Bilbao, durante la gala de los MTV Europe Music Awards (EMA), donde hizo temblar el BEC! hasta los cimientos. Su medley de De Aquí No Sales y Malamente, dejó al público nacional e internacional enloquecido con su potente puesta en escena y baile resultando uno de los temas más comentados en Twitter y siendo número 1 en las tendencias de YouTube.

Por si fuera poco, se ha anunciado que la artista también actuará el próximo 15 de noviembre, en la gala de los Latin Grammys, optando además a varios galardones en las categorías de: Canción del Año, Mejor Canción Alternativa, Mejor Interpretación Urbana, Grabación del Año y Mejor Vídeo Musical en versión corta, únicamente por su single Malamente.

El fenómeno de Rosalía tanto a escala nacional como internacional es ya más que obvio y parece que no para de crecer día a día. La cantaora es claro ejemplo de trabajo, pasión e innovación, siendo muy pocos los que no se arrodillan ante sus volantes y sus uñas de gel.