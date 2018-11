Entrevista: Hace 75 años que el cine paz abria sus puertas a la magia, la aventura, y las historias de verdad.

Carolina Góngora: "El cine existe porque existen las salas de cine y así seguirá siendo" .

Pregunta. He leído por internet que fue su abuelo quien adquirió el cine en 1943 ¿Por qué decidió su abuelo comprar un cine y no otra cosa?

Respuesta. Mi abuelo Maximiliano García Álvarez se dedicaba a otro sector pero le apasionaba el cine. Desde que en 1941 compra el cine “Urquijo” se da cuenta de que es un negocio rentable. Pensaba que donde había colas de gente, se podía invertir. Así es como a lo largo de 17 años adquirió 14 locales en Madrid, convirtiéndose en uno de los circuitos cinematográficos más grandes de Madrid.

P. He leído también que en 1997 se transformaron pasando de una sola sala a cinco salas de diferentes tamaños. ¿Qué les llevo a hacer esta reforma? ¿Lo hicieron para atraer más público o para igualarse los denominados “Multicines”?

R. En esos años nacen los multicines en las afueras de Madrid, lo que nos obliga a los cines del centro a reconvertirnos para diversificar la oferta, ya que una única sala de casi 1000 butacas era difícil de llenar ya entonces. Fue una decisión muy acertada.

P. He visto que ustedes siguen utilizando acomodador, en casi todos los cines que he estado es una figura que ha desparecido y si no recuerdo mal, solo en el Palacio de la prensa lo he visto ¿Por qué lo mantienen ustedes?

R. Efectivamente, somos de los pocos cines en España que mantenemos los acomodadores. Es una figura clave para el Cine Paz. Además de hacer su labor de acomodar, con la que acompañan a los espectadores a su butaca y llevan cogidos del brazo a aquellos que tienen movilidad reducida hasta su sitio, mantienen una relación muy cercana con nuestro público. Es a ellos a quienes preguntan los estrenos, las películas que tienen más éxito, la que más les puede gustar. Son prescriptores de nuestras películas y es el trato tan familiar con el espectador el que éstos valoran. Habitualmente tenemos 3 pero reforzamos con más personal cuando exhibimos espectáculos como óperas, ballets, recitales o documentales de arte. Estos eventos se llenan semana tras semana y no podemos permitirnos ningún fallo.

P. En estos tiempos en los que más aparecen en las pantallas, son “Películas de superhéroes” y “Remake”, ustedes se decantan por un cine más independiente ¿Cree que es eso lo que hace que este cine siga en pie 75 años después y no eche el cierre, como algunos cines míticos de Madrid?

R. Por supuesto, desde 1997 exhibimos una cartelera de cine independiente que ha traído un público muy fiel y que nos ha posicionado como referente en España. La fórmula funciona muy bien desde el principio y es nuestra seña de identidad desde entonces hasta ahora. Las películas son, en su mayoría, europeas (65%) y siempre en versión doblada. No hay tiros ni superhéroes, son historias bonitas que hacen pasar una tarde agradable a nuestros espectadores.

P. Desde 1943 la vida económica ha cambiado mucho y desde hace unos años nos hemos tenido que adaptar al euro. ¿Se ha adaptado bien el Cine Paz a los nuevos precios que imperan hoy en día? ¿Cómo le ha afectado la subida del IVA?

R. En las primeras décadas del cine, el precio de la entrada estaba estipulado por el Gobierno. Desde la transición, y como empresa privada, somos quienes decidimos el precio. No obstante, y al contrario de lo que se cree, el cine solo se queda entre un 30% - 35% de taquilla (cifra con el IVA actual). Somos un cine familiar con unos gastos del local importantes que debemos cubrir con ese porcentaje. Siempre hemos tenido un precio de entrada por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. Cuando subió el IVA no subimos el precio, fuimos conscientes de la crisis económica y mantuvimos el precio desde 2012 a 2016. La enorme inversión (tan enorme que muchos cines optaron por el cierre) que hicimos en 2014 con el cambio de los proyectores a lo digital no se repercutió en el precio de la entrada, como tampoco se ha notado el cambio de las 1000 butacas, la iluminación y la moqueta del cine en ese precio de la entrada. Y, tampoco el bar es un ingreso importante para nosotros, ya que nuestro público no es habitual consumidor del mismo. No pertenecemos a la FECE, Federación que ha pedido a los distintos gobiernos la bajada del IVA. Tenemos muchas promociones para los distintos públicos (los jóvenes pueden venir desde 4 euros, los mayores de 60 años desde 5,50€…) y tan solo el 40% de los espectadores se adhieren a éstas.

Somos un cine diferente, familiar, independiente y seguimos apostando por el cine, por seguir vivos, por seguir exhibiendo una oferta cultural inigualable y potenciar el valor del cine.

P. He visto que del 9 de noviembre al 15 van a poner un ciclo de cine clásico con aquellas películas que han pasado a lo largo de los años por este cine. ¿Qué más nos puede contar? ¿Y cómo surgió esta idea?

R. Pensamos que los 75 años de vida de un cine familiar debían celebrarse por todo lo alto. Entonces surge la idea de contar a nuestro público nuestra historia a través de una exposición y un video y, por supuesto, hacer una programación especial. Para ello, nos aliamos con “MK2 Sunset Cinema” y creamos un ciclo con películas representativas del Cine Paz y otras legendarias de la historia del Cine. Algunas de nuestras icónicas son:

Dr. Zhivago : dura 481 días en cartel y vienen más de un millón de espectadores

West Side Story : al año de estar en cartel se hace una fiesta a la que acude el actor principal

La leyenda de la ciudad sin nombre : está 438 días en cartelera

Regreso al futuro: película con la que estrenamos la instalación del sistema THX. Al evento acuden sus Majestades los Reyes

La vida es bella

El resplandor

La hija de la novia : la película más taquillera del siglo XXI

P. Por último según esta el panorama del cine en Madrid y en España, ¿Cómo se ven ustedes en el futuro? ¿Creen que seguirán abiertos otros 75 años o que por el contrario cerraran debido a la competencia de los llamados “Multicines”?

R. El futuro es optimista. Lo dicen los estudios del sector… desde 2016 el consumo del cine aumenta un 10% y la tendencia de aquí a 2020 es que el consumo del cine se mantenga, el pastel se diversificará y el sistema de suscripción aumentará también. No son los multicines una amenaza sino el cúmulo de los distintos retos que hemos pasado (vídeo, piratería, digitalización, crisis económicas). Desde 2015 nos estamos recuperando y sobre todo nos anima el público…nos da las gracias por seguir vivos, por darles tardes de entretenimiento. El cine existe porque existen las salas de cine y así seguirá siendo.