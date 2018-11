Lo que no te mata te hace más fuerte, el nuevo intento de Estados Unidos por retomar la saga Millennium

En 2011, el aclamado David Fincher (La red social) se atrevió a adaptar la primera parte de Millennium a la gran pantalla después del éxito de las películas suecas. En principio, estaba previsto que hubiese una trilogía, pero, su poco éxito hizo que no se hicieran más entregas. Ahora, Fede Álvarez (No respires), quien siempre había hecho films de terror, se atreve a cambiar de registro para adaptar por primera vez en el cine el cuarto libro de la conocida saga.

El libro Lo que no te mata te hace más fuerte es el más flojo de la saga Millennium, por lo que las expectativas no estaban demasiado altas. Sin embargo, gracias a contar con Fede Álvarez tras las cámaras, acaba siendo una propuesta más que interesante.

Desde su primera escena, el espectador se dará cuenta de que está ante un film potente que no quiere andarse por las ramas. Su guion es eficaz y Claire Foy está soberbia, además de irreconocible, lo que hace que no eches de menos a Rooney Mara, la anterior Lisbeth Salander. El largometraje está lleno de acción y de escenas emocionantes que no bajan su intensidad en ningún segundo.

Sin embargo, las cintas suecas de Millennium querían seguir el camino del cine de autor, mientras que Lo que no te mata te hace más fuerte ha quedado reducida a una película comercial donde Lisbeth Salander, su protagonista, parece una superheroína, lo que hace que el cambio de registro no funcione muy bien, descolocando un poco.

Con la nueva entrega de Millennium han querido hacer una versión femenina de James Bond, cuando la obra original es mucho más que eso. Se centra demasiado en las escenas de acción y en tener una estética que llame la atención en vez de en profundizar más en los personajes. Además, en esta ocasión, el personaje del periodista queda relegado a un segundo plano. Lo que no te mata te hace más fuerte es un trabajo correcto pero que no hace justicia a la saga. Lisbeth Salander no es Robin Hood.

Valoración: 3/5

Lo mejor: Su potente comienzo y un guion que esquiva en todo momento el aburrimiento

Lo peor: Que se haya querido mostrar al personaje de Lisbeth Salander como algo que no es