Bitelchús vuelve a la gran pantalla por su 30º cumpleaños.

“¿Sabes una cosa? Creo que no sobrevivimos al accidente”, así es como los Adams se dan cuenta de que no están vivos, todo era idílico para ellos hasta que un accidente más bien cómico y donde el protagonista es un perro, los Adams entran de lleno en el mundo de los no vivos, donde le explican a través de lenta burocracia como funciona eso de estar muerto.

Pero la burocracia, no será el único inconveniente que se encuentren a lo largo de su no vida, ya que los Deetz se van a instalar en su casa y no va a ser nada fácil echarles.

Con Lydia Deetz (Winona Ryder), la nueva inquilina de la casa de los Adams, Burton nos introdujo a un personaje con unas características que más tarde utilizaría en sus películas y formarían parte de su identidad como director, Lydia, es una chica tímida, antisocial, con aspecto pálido y oscuro, arquetipo de personaje que veríamos en otras películas como Eduardo Manostijeras o en forma de animación con el protagonista de “La novia Cadáver”

También hay que destacar otro detalle que podemos encontrar en esta película, y es la relación de Lydia con sus padres, que explica el comportamiento errático de ella.

Bitelchús supuso una reinvención en el mundo de las casas encantadas o los fantasmas, aportando un toque de humor, y creando ese toque de terror de cómico, que posteriormente volveríamos a ver en sus películas, como en “Pesadilla antes de navidad”

Pero tanto de hablar de la película y aún no hemos nombrado a su protagonista, esto es porque a diferencia de la mayoría de películas en las que el protagonista suele aparecer durante todo el metraje, en este caso solo lo hizo durante 17 minutos, porque realmente aunque Bitelchús de nombre a la película la verdadera protagonista no es otra que la muerte y ese mundo entre los vivos y los muertos.

Michael Keaton interpreto al pervertido, y algo loco Bitelchús, que no aparece hasta la mitad de la película y porque le invocan, Bitelchús es un bioexorcista que ayuda los muertos, pero siendo él es imposible que siga las normas por eso los Adams son avisados de que no contraten sus servicios o se arrepentirán.

Y así comienza la odisea de este bioexorcista algo excéntrico y pervertido para salir del cementerio y andar a sus anchas por la casa de los Adams, haciendo de las suyas en una escena inolvidable a ritmo de Banana Boat.

Finalmente y tras la ayuda de Lydia, los Adams pueden convivir en paz con los Deetz dejándonos para el final con la escena de un baile algo anticuado hoy en día pero que en aquella época triunfo.

Pero aunque hayan pasado 30 años Bitelchús sigue más vivo que nunca, la película sigue siendo un clásico que refleja el denominado mundo de Tim Burton, además de estar considerada como una de las 10 mejores películas del director

Además de que tienen pensando hacer una secuela, con Keaton y Ryder.

Así que todavía nos queda mucho que disfrutar de esta película y de su aclamado director Tim Burton.