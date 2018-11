"thank u, next" de Ariana Grande debuta en lo más alto

Ariana Grande se ha convertido en la primera mujer en lograr el número 1 en la prestigiosa chart The Hot 100 de Billboard desde que Adele y su Hello lo lograran en 2015. La lista de música más importante del planeta valora las ventas de canciones en Estados Unidos, y supone el escaparate más universal para que los temas de los artistas sean conocidos y escuchados en todos los rincones del mundo.

Superar a los mejores artistas y las mejores canciones del momento no es sencillo, pero Grande ha vuelto a demostrar su fuerte personalidad. Con una canción sincera en la que habla de todo lo que ha aprendido de sus relaciones amorosas y la vida, la estrella americana ha superado en Billboard a Girls Like You (segunda posición en la lista) de Maroon 5 y Cardi B y Sicko Mode (tercer puesto en la lista) de Travis Scott entre otras para alcanzar el escalón más alto en Billboard.

Triunfo total

Su éxito ha sido inmediato en otras plataformas como Spotify. En el Top 50 Global se ha situado en el primer puesto superando a MIA de Bad Bunny y Drake (tercer puesto) y a Taki Taki de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B (segundo puesto). En lo que a YouTube respecta, las buenas noticias se acumulan. El primer audio lanzado del tema ha superado las 28 millones de reproducciones, mientras que el vídeo oficial con letra estrenado días más tarde cuenta con más de 21 millones de visualizaciones.

Ariana Grande fue invitada al famoso programa americano Live on Ellen de Ellen DeGeneres esta semana y por primera vez interpretó thank u, next para que el mundo viera de primera mano lo que es capaz de lograr con su voz y sus emociones. El próximo mes de marzo arrancará su tercera gira mundial para presentar los temas del álbum Sweetener que estrenó en verano, y se espera una respuesta espectacular por parte de sus fans alrededor del globo.