¿Qué blockbusters quedan por estrenarse este 2018?

Estamos a mes y medio de acabar el año, pero todavía quedan bastantes blockbusters por estrenarse. De hecho, la época navideña es conocida como la más taquillera de todas. Es por eso que durante el mes de diciembre se juntan bastantes taquillazos, muchos de ellos dirigidos al público infantil. Para ello, vamos a hacer un repaso de los estrenos importantes que nos quedan este 2018, para que los apuntes en el calendario y no te pierdas con tanta franquicia.

“El Grinch” (30 de noviembre)

Es el tercer remake del personaje creado por Dr. Seuss, después de su adaptación televisiva en 1966 y la famosa película de Jim Carrey del 2000. Esta vez estamos ante una versión animada de la mano de Yarrow Cheney (‘Mascotas’) en la dirección. En cuanto a la interpretación del personaje, en este caso será Benedict Cumberbacht quién encarne al personaje prestando su voz en el filme.

“Ralph Rompe Internet” (5 de diciembre)

Secuela directa de la primera entrega estrenada en 2012. Rich Moore repite como director, al que se suma Phil Johnston, que ya fue guionista de la primera película. Esta segunda parte cuenta con un aliciente muy divertido gracias a la narrativa de la película, y es el hecho de que Ralph navegue por internet. No solo por el hecho de verlo representado en la gran pantalla, sino porque permite la inclusión de marcas conocidas, entre las que destacan Disney, productora de la película. Como se ha podido ver en los trailers esto va a ser bastante explotado, permitiendo la aparición de princesas Disney, personajes de Marvel, de Star Wars, etc.

“Robin Hood” (7 de diciembre)

Nueva versión del personaje, esta vez encarnada por el actor Taron Egerton. Entre los componentes del equipo de esta película destacan la producción de Leonardo DiCaprio y la dirección de Otto Bathurst, el cual cuenta con varios premios BAFTA y además fue el director del primer capítulo de la famosa serie Black Mirror.

“Mortal Engines” (14 de diciembre)

El nuevo gran proyecto de Peter Jackson (“El señor de los anillos”), en el que figura como productor y guionista. La dirección la ha dejado a cargo de uno de sus manos derecha, Christian Rivers, el cual ya ha trabajo dentro del departamento de arte y como guionista en otros proyectos de Jackson, como las entregas de “El señor de los anillos” y “King Kong”

“Aquaman” (21 de diciembre)

La nueva película del Universo DC, la cual promete ser la salvación de este, después de la decepción en taquilla que supuso “La liga de la Justicia”. El director de la primera película del personaje interpretado por Jason Momoa es nada más y nada menos que James Wan (“Expediente Warrien”), el cual lleva trabajando en este proyecto muchísimo tiempo y ha prometido una gran y emocionante película. En el reparto también encontramos actores como Amber Heard (“Rompiendo las reglas”), Nicole Kidman (“Moulin Rouge”) y Willem Dafoe (“Spider-Man”).

“Spider-Man: Un nuevo universo” (21 de diciembre)

Primera película de Spider-Man no protagonizada exclusivamente por Peter Parker. Esta vez estamos ante la primera adaptación del Spider-Man de Miles Morales, aunque Peter Parker aparece como maestro de este. Sin embargo, como se ha podido ver en los avances, estos no serán los únicos Spider-Man que se podrán ver en la película. También es la primera adaptación de “el lanza-redes” en la gran pantalla en forma de animación, y para ello Sony cuenta con Phil Lord (“La Lego Película) como guionista.

“El regreso de Mary Poppins” (21 de diciembre)

No, no es un remake de la película original. ¡Es una secuela! Sin embargo, no contamos con Julie Andrews interpretando a Poppins, sino a Emily Blunt (“Un lugar tranquilo”). Esta nueva entrega cuenta con un repartazo de lujo, entre los que se encuentran Meryl Streep (“Mamma Mia!”), Dick Van Dyke (“Mary Poppins”) el cual es el único que repite del reparto de la primera película, Julie Waters (“Harry Potter y la piedra filosofal”) y Colin Firth (“Kingsman: El círculo de oro”), entre otros.

“Bumblebee” (28 de diciembre)

Sexta película y primer spin-off y precuela de la saga de Transformers. En la dirección no encontramos a Michael Bay, habitual director de las entregas de la saga, sino a Travis Knight (“Kubo y las cuerdas mágicas”), el cual se está rumoreando como sustituto de James Gunn para “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”. En el reparto encontramos a Hailee Steinfeld (“Dando la nota 3”) y John Cena (“Guerra de papás”).