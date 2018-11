 5 Seconds of Summer termina su gira en Madrid con una muy buena noticia incluida

Con gran expectación y entusiasmo entre el público reunido en el Wizink Center de Madrid esperaban el concierto final de la gira Meet You There. Media hora antes de la actuación, los seguidores pudimos disfrutar del espectáculo que también ofrecieron Lovely the Band, los teloneros encargados de abrir todos los conciertos de 5SOS en Europa. Al interpretar un estilo musical muy parecido al de la banda australiana, pudimos calentar motores para la la gran exhibición que después vendría.

Muy cercanos al público español, Luke Hemmings, Ashton Irwin, Calum Hood y Michael Clifford, los componentes de la banda 5 Seconds of Summer tuvieron en todo momento buenas palabras para España "decidimos terminar la gira aquí porque nos encanta España y estamos muy alegres de volver". Además, Luke dedicó al público unas cuántas frases que había aprendido en español, compartiendo su sentido del humor con los asistentes.

Uno de los momentazos de la noche, y digo uno porque la noche estuvo repleta de ellos, fue cuando Michael Clifford comentó que nada más terminar esta gira se iban a poner en marcha para realizar el próximo álbum y prometieron volver a España para presentarlo.

Con una iluminación psicodélica que acompañaba en todo momento a la banda de pop en sus grandes éxitos reproducidos en el Wizink Center mientras los espectadores saltaban y coreaban a sus canciones. Entre estas podemos nombrar "Waste the night" con la que retumbaron los cimientos del pabellón. Entre palmas fueron acompañados los componentes de la banda mientras se interpretaban temas de tal calibre.

Otro gran momento que pudimos disfrutar los allí presentes fue la celebración del cumpleaños de Michael Clifford acompañada de una tarta como sorpresa ofrecida por los demás componentes del grupo acompañados por algunos de los miembros de Lovely the Band, además de cantarle a capella por parte del público cumpleaños feliz en dos ocasiones, una en inglés y otra en español.

Pero la marcha debía seguir y continuaron con el concierto recordando así grandes temas como "She's Kinda Hot", con el que a más de un espectador se le saltaron las lágrimas.

Por último los integrantes realizaron una pequeña broma a su público declarando el final del concierto sin cantar los grandes éxitos de este último álbum. Pero los allí presentes aguardamos hasta el último momento para disfrutar cada segundo de ellos y disfrutaron de She Looks So Perfect y Youngblood.

Un gran espectáculo que pudimos disfrutar las 5000 personas que allí nos congregamos y que esperamos impacientes la salida de su nuevo álbum.

Setlist del concierto: