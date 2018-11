Resumen del XV Festival de Sevilla

En los últimos días he deambulado por el XV Festival de Sevilla, he corrido de sala en sala, he hecho amigos y he vivido allí. Pero, sobre todo, he visto películas y documentales.

He visto las que me han recomendado, las que yo recomendé y las que, por una razón u otra, llegaron hasta mí. De modo que, voy a hacer una breve reseña de las que creo que lo merecen.

En primer lugar, ganó el Giraldillo de Oro nuestra máxima recomendación de la Sección Oficial:

Donbass de Sergei Loznitsa, a medio camino entre el documental y la ficción, trata a través de una boda el conflicto bélico ucraniano con una cercanía muy interesante. Excelente fotografía.

Siguiendo esta premisa, otras dos de nuestras películas destacadas se llevaron un galardón:

Samouni Road de Stefano Savona, es un compromiso político-social muy heterogéneo en cuanto a formatos se refiere. Premio Especial en las Nuevas Olas de Ficción.

de es un compromiso político-social muy heterogéneo en cuanto a formatos se refiere. La Mujer de la Montaña, perteneciente a la Selección EFA, un batiburrillo de géneros que trata el ecologismo. Gran Premio del Público.

​Ya que en el siguiente artículo seguiremos con los filmes laureados, volveremos a la senda de las más relevantes (y visionados en el festival) para nosotros.

Scary Mother de Ana Urushadze, había recogido bastantes premios por Europa, pero esta ama de casa apasionada por la escritura nos dejó más bien indiferentes.

de había recogido bastantes premios por Europa, pero esta ama de casa apasionada por la escritura nos dejó más bien indiferentes. Leto de Kirill Serebrennikov, en la Selección EFA, ha pasado prácticamente desapercibida. Totalmente injusto. Un refrescante videoclip de dos horas que puede llegar a cansar, pero entretiene.

de en la Selección EFA, ha pasado prácticamente desapercibida. Totalmente injusto. Un refrescante videoclip de dos horas que puede llegar a cansar, pero entretiene. La Casa de Jack de Lars Von Trier, seguramente la más esperada del festival. Una cruel, y a ratos hilarante, historia muy negra. No decepciona.

de seguramente la más esperada del festival. Una cruel, y a ratos hilarante, historia muy negra. No decepciona. El Silencio de Otros de Almudena Carracedo y Robert Bahar, venía con el sello de calidad de la Berlinale. Una película más de la guerra civil y sus consecuencias, no por ello menos necesaria.

Y eso es prácticamente todo, también está disponible la crítica de Close Enemies de David Oelhoffen.

¡Espero que hayáis disfrutado de un gran festival!