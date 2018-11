Anime o como la  animación japonesa triunfa en España

Cuando hablamos de cine de animación, lo primero que se nos viene a la mente, es la famosa El viaje de Chiiro, pero el anime va más allá de Hayao Miyazaki y sino solo hace falta echar un vistazo a la cartelera de este año.



Pero antes de nada primero definamos que es eso que llamamos anime. La palabra anime es una abreviatura de animation, que es la adaptación japonesa de animación y que en occidente se usa para referirnos a la animación concretamente japonesa. En 1907 cuando nació este tipo de contenido, recibió el nombre de “Senga Eiga” (Líneas dibujadas), más tarde se la conocería como “Doga” (Imágenes en movimiento), para finalmente convertirse en “Animeeshon” (Animación) que en occidente acortamos a la palabra Anime.



El anime es dibujado a mano, aunque actualmente la creación y producción se hace a través de aplicaciones digitales. La relación que el anime tiene con respecto al manga es estrecha, muchos de los animes de hoy en día nacieron a través de las viñetas de los denominados mangas.



En España el anime nació en la década de los setenta con series como Heidi o Mazinger Z. En los ochenta triunfo la serie Candy Candy, pero sería en los años 90 cuando el anime alcanzaría su mayor esplendor con series como Dragón Ball, Oliver y Benji o Pokemon.



Desde entonces en nuestro país el anime se consume tanto por jóvenes como adultos, además de series o películas, es habitual desde algunos años que se realicen eventos con esta temática, donde los jóvenes hacen Cosplay de sus personajes favoritos.



Antes de los 90, cuando el cine de animación no era tan conocido, surgieron obras maestras como Akira, Mi vecino Totoro, o la Tumba de las luciérnagas, directores, cuyas películas posteriores se convertirían en obras maestras al hacerse el anime más conocido en nuestro país.



En la década de los 90 este tipo de películas ya eran algo más conocidas, aunque si hubo una película que marco un punto de inflexión en nuestro país he hizo que el anime fuera algo muy conocido y a la vez consumido a partir de su estreno fue la película El viaje de Chiiro además esta película catapulto a la fama a Hayao Miyazaki, que ya había estrenado anteriormente grandes películas como Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke.



Gracias a esta película, empezaron a surgir otras películas que aunque en su época no tuvieron mucho éxito, volvían a ser repuestas en televisión o lanzadas al mercado en un nuevo formato, películas de directores menos conocidos pero que gracias al éxito de Miyazaki empezaron a sonar fuerte como el reciente fallecido Isao Takahata y su obra maestra La tumba de las luciérnagas y otros como el caso de Satoshi Kon y su ythriller psicológico Perfect Blue.



Pero es en este nuevo milenio, cuando el anime se ha convertido en un habitual de los cines en España y eso es gracias a un director que viene pisando fuerte, cuyas películas son sinónimo de éxito y que en los últimos años le han llevado a cosechar buenas críticas y mucha afluencia de público en nuestro país, ese es Makoto Shinkai, que venía de hacer películas como El lugar que nos prometimos, 5 centímetros por segundo o El jardín de las palabras pero que con el estreno de Your Name, sus películas se han convertido en un existo de masas dentro de nuestras fronteras.



El éxito cosechado por esta película, al igual que la expectación que generan tanto las películas del Studio Ghibli así como las películas de Hayao Miyazaki hacen que el anime se encuentre en su mejor momento en nuestro país.

Este 2018 hemos tenido una buena cosecha de cine de animación hemos contado con A Silent Voice, de la directora Naoko Yamada, Fireworks de los directores Akiyu Shinbo y Nobuyuki o el ya famoso y reconocido Detective Conan: El caso Cero o la más reciente Maquia una historia de amor inmortal de la directora Mari Okada.

Todos estos estrenos solo demuestran lo que nos gusta a los españoles ver anime y por eso cada vez las compañías apuestan por doblar estas películas y que lleguen a occidente desde el lejano país nipón.