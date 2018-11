David Guetta se fusiona con Bebe Rexha y J Balvin en el vídeo de "Say My Name"

Cuando las superestrellas se juntan únicamente puede esperarse una cosa: éxito asegurado. David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin han demostrado que son grandes referencias musicales por separado, y con esta colaboración no han hecho más que agrandar sus respectivos legados.

El vídeo del single que forma parte del nuevo álbum de David Guetta denominado 7, dado que es el séptimo de su carrera, ha debutado de la mejor manera posible. En apenas 24 horas el trabajo ha superado las tres millones de reproducciones en la plataforma de vídeos YouTube, y se espera que pueda ir colándose en las principales charts de todo el mundo poco a poco

Colorido, ritmo y pasión

Visualmente es una obra de arte lo que se ha logrado con Say My Name. Los artistas junto con otros bailarines y bailarinas aparecen en planos oscuros iluminados con ropas fluorescentes. El show visual es capaz de combinar a la perfección con los movimientos y la voz de una Bebe Rexha que lleva la música a otros niveles.

La inclusión final de J Balvin es toda una representación del género urbano que tan de moda se ha puesto en las últimas fechas. La letra en español sustituye al pop de Rexha durante unos instantes, y el cambio se produce de forma natural gracias la habilidad rítmica de David Guetta. El famoso DJ francés es capaz de crear tonos y ritmos pegadizos que junto con letras apasionadas se fusionan en auténticos "pelotazos" musicales.

Todavía habrá que esperar un tiempo para descubrir la evolución y el impacto del videoclip de Say My Name. Al fin y al cabo no todas las canciones logran traspasar las barreras y los límites que la competencia musical actual impone. No obstante, viniendo de David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin, tres artistas con un numeroso grupo de fans y buen cartel, se pueden esperar muchos éxitos y triunfos en el futuro.