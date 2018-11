Crítica de Overlord

El famoso productor y director J.J. Abrams añade su toque de ciencia ficción a la famosa Batalla de Normandía y a ese fatídico día D (D-Day).

La película está ambientada en la segunda Guerra Mundial cuando las fuerzas aliadas Inglesas y francesas se unen con los Estados Unidos para derrocar la ocupación Nazi en la Europa Occidental.

Los eventos en esta cinta nos hablan de un grupo de fuerzas americanas que llegan a un pueblo francés para destruir una torre de comunicaciones que afecta la llegada de tropas aliadas a la costa (Operación Neptuno). Sin embargo, se dan cuenta de que los Nazis están interesados en las propiedades regenerativas de la tierra en ese lugar y que han estado haciendo experimentos, refinando el material para su propio beneficio y que la armada Alemana está a punto de obtener una horda Zombie para la batalla.

La producción está a cargo del director Julius Avery a quién conocemos por la cinta "Son of a Gun" del 2014 con Ewan McGregor. Julius aporta ese toque extra de violencia y Gore a la película creando algo diferente y sin lugar a duda de valor. La cinta es intensa, emocionante y sobre todo entretenida; nos habla de eventos históricos como contexto para la trama, en el trasfondo, mientras se desenvuelven los hechos sobrenaturales como puntos focales de la narrativa, es un muy buen trabajo, fascinante, bien producida, dirigida y enfocada a entretener.

La película atrapa la atención del espectador desde el comienzo con varias escenas que elevan la tensión y que fabrican una atmósfera que te deja inmerso en la acción. Las actuaciones son respetables y pese a que no hay mucho talento altamente reconocido sí podemos darnos cuenta de la aportación en ascenso que proporcionan los integrantes de la acción como Iain De Caestecker mejor conocido como Fitz en la serie de Marvel "Agents of S.H.I.E.L.D.", Wyatt Russell a quién hemos visto en la serie de "Game of Thrones", Jovan Adepo es el héroe de la producción, un intenso viaje de adrenalina que seguro le abrirá más puertas en el medio. El toque de comedia no podía faltar en una situación cómo está y para eso John Magaro la rompe perfectamente y por supuesto hay que mencionar a Pilou Asbæk uno de los Nazis más sobresalientes y memorables de los últimos tiempos, un gran villano para ésta bélica historia.

Esta obra no es de singular atención, fue ingeniosamente publicitada mostrando solo lo necesario para despertar el interés de los amantes del género, logra proponer algo al medio, claro que sí, pero eso es todo, no obstante fue una gran sorpresa que escondida en una temporada de gran afluencia cinematográfica nos ofrece un muy buen rato sin nada que esperar.

Vayan a ver esta fantástica cinta de uno de los estudios más sobresalientes en cuestión de cine de ficción de los últimos tiempos.

Valoración: 3/5

Lo mejor: Un diseño de producción impecable con especial atención a los detalles.

Lo peor: No hay mucho Star Power y es una cinta más de Zombies