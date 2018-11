Entrevista. Tom Odell: "Estoy entregando una gran parte de mi corazón en este álbum"

El cantautor británico Tom Odell pasó por nuestro país, con conciertos en Madrid y Barcelona, para presentar su nuevo disco “Jubilee Road”, que salió a la venta el pasado 26 de octubre. Durante su breve paso por España tuvimos la oportunidad de cruzar unas palabras con él y no se dejó nada, nos habló de su nuevo disco, de la gira, de sus conciertos en España y mucho más.

Pregunta: Su tercer disco, “Jubilee Road”, salió a la venta hace menos de un mes. ¿Está usted contento con la reacción de la audiencia y los fans?

Respuesta: Es un poco extraño porque realmente no lo sé. Supongo que la reacción que obtengo del público es en los conciertos en directo y parece que está yendo bastante bien la verdad. Sin embargo, es curioso lo que sucede con los discos, ahora que ya he escrito tres, me doy cuenta que la gente tarda un poco en entenderlos del todo y únicamente ahora es cuando veo las canciones que realmente le gustan al público de mi segundo álbum, “Wrong Crowd”. En esta gira es cuando voy notándolo porque la gente lleva ya un tiempo escuchando las canciones. Creo que yo soy igual con los discos, me lleva cierto tiempo escuchar un disco completo y llegar a conocerlo del todo. Así que creo que aún es demasiado pronto para saberlo.

Tom Odell durante su concierto en Madrid | Foto: Ana Alonso

P: ¿Cómo describiría su álbum a alguien que aún no lo haya escuchado?

R: No estoy del todo seguro. Realmente no paso demasiado tiempo pensando este tipo de cosas porque siempre estoy pensando en lo que viene después. Pero creo que es un álbum muy lírico, yo diría que son las letras las que lo dirigen y también tiene mucho que ver con la voz y el piano y la forma en la que los dos funcionan a la vez. También diría que es bastante sentimental, las canciones son importantes, sobre todo tiene que ver con las canciones. Creo que es un disco que hay que escuchar varias veces para poder entenderlo del todo.

P: ¿Qué canción significa más para usted y por qué?

R: Todas significan algo para mí en cierto modo. Cuando llega el momento de grabar un disco, he escrito bastantes canciones, así que las que terminan siendo seleccionadas tienen que ser muy especiales para mí, tienen que ser realmente importantes. Así que yo diría que todas las canciones que están en el disco son importantes, aunque sí que es cierto que hay algunas que posiblemente signifiquen más que otras. Por ejemplo “You Are Gonna Break My Heart Tonight” es muy triste para mí porque trata sobre un recuerdo personal muy doloroso. Pero al mismo tiempo, hay una especie de sentimiento melódico en “Queen of Diamonds”, que me hace sentir muy cerca de casa, no sé por qué, pero hace que también sea una canción muy especial. Y “Wedding Day” es sobre mi hermana. Estoy entregando una gran parte de mi corazón en este álbum.

Tom Odell en Madrid | Foto: Ana Alonso

P: ¿Qué canción fue la más difícil de terminar y cuando tiempo tardó en finalizarla?

R: “If You Wanna Love Somebody” fue la canción más difícil de escribir de todo el álbum y de alguna manera es la canción más simple de todas. Me llevó unas cuantas semanas conseguir terminarla. A menudo me tomo bastante tiempo con las canciones una vez que sé que las voy a utilizar para un disco. Dedico mucho tiempo a perfeccionarlas y escribir las letras, escribo muchas y muchas letras sólo para asegurarme que estoy siendo completamente económico y que estoy diciendo lo máximo dentro de las palabras que caben en una canción. Así que siempre tengo varios borradores, como un libro, un primer borrador, un segundo borrador y así sucesivamente.

P: ¿Qué es lo que más disfruta del proceso de componer nuevas canciones?

R: Es un escape completo y absoluto. Es algo que me engancha y me enojaría si no lo tuviera. Por ejemplo, esta misma mañana me desperté pensando en una idea para una nueva canción y escribí varias líneas para ella. En cierto modo es agradable poder seguir adelante con esto. Ya estoy entusiasmado con las canciones del próximo álbum.

P: ¿Dónde encuentra la inspiración para componer nuevas canciones?

R: Creo que la inspiración puede llegar a aparecer en muchos lugares distintos. Me gusta mucho John Updike, el autor estadounidense que murió hace unos años, es uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Hace unos meses me obsesioné bastante con ver entrevistas suyas porque al ser uno de los más grandes del siglo pasado y de éste hay muchas entrevistas de vídeo con él. Lo que Updike decía cuando le hacían esa pregunta era que la inspiración para él venía del amor a la vida. Es lo que responden los grandes escritores, porque aman la vida y están fascinados por ella.

Creo que es lo mismo para mi hasta cierto punto. Puedo nombrar millones de cosas específicas, pero podría ser el detalle más pequeño lo que termina inspirando una canción, y no tiene por qué ser música o arte, podría ser una conversación o el color de ésta (señala una flor que hay encima de la mesa). Creo que está impulsado por una sed insaciable de vivir. Realmente pienso que la vida es algo completamente maravilloso, así que trato de encontrar cosas que para mí sea sean significativas y que me fascinen y escribo sobre ellas. Escribir nuevas canciones es interesante pero también es difícil y por eso creo que es un gran alivio para todos.

P: Hace algunos años dijo que había tenido un bloqueo de escritor, ¿cómo lo superó? Y, ¿le ha vuelto a suceder alguna otra vez?

R: Tuve un bloqueo bastante grande cuando tenía 21 años aproximadamente. No pude escribir nada durante varios meses. Creo que fue porque de repente se había convertido en mi trabajo al tener un contrato discográfico y hasta entonces siempre lo había estado haciendo como una afición. Diría que actualmente no tengo periodos prologados de bloqueo, es más bien que a veces me quedo atascado en algunas cosas, pero eso puede sucederte muchas veces. Ahora tengo un enfoque mucho más meditativo, trato de no frustrarme demasiado si las cosas no están funcionando bien y trato de seguir adelante, en vez de torturarme con una misma idea si no está saliendo como yo quiero, como solía hacer antes. Hoy en día mantengo mi salud mental y mi felicidad en un grado ligeramente más alto que hace unos años.

P: Ha estado presentando “Jubilee Road” por Europa y Norte América los últimos 2 meses aproximadamente. ¿Qué es lo que más le gusta de estar de gira y que cosas no le gustan?

R: Es muy extremo estar de gira y ciertamente no es monótono, yo no lo llamaría aburrido y el aburrimiento es algo que desde siempre ha sido un gran enemigo mío, así que eso es bueno. El viaje es muy apasionante, aunque uno se puede engañar de que está siendo más emocionante sólo porque estás en un lugar nuevo cada día. Me encanta viajar, me gusta ver nuevos lugares, creo que es muy inspirador, pero también es muy cansado y cada vez tengo que asegurarme de cuidarme más a mí mismo porque creo que durante muchos años no lo hice y ahora es importante. Si realmente quiero seguir adelante, tengo que cuidarme.

P: ¿Cómo se siente al estar en el escenario y escuchar al público cantar sus canciones?

R: Es genial, la verdad es que es muy bonito y siempre me hace sonreír. Me hace sentir orgulloso.

Tom Odell en La Sala Riviera de Madrid | Foto: Ana Alonso

P: Este año empezó la gira antes de lanzar el último disco entonces en los primeros conciertos había canciones nuevas que el público no conocía…

R: Si, la gente solo escuchaba, pero está también está bien, también me gusta. A veces en los conciertos el público no quiere cantar, porque realmente quieren escucharte. Es solo en ciertas situaciones o ciertas canciones cuando la gente canta contigo. No lo hago porque no les quiera oír cantar, quiero interpretar las canciones yo mismo y puede ser agradable en ciertos momentos hacerlo así.

P: ¿Cuál es la canción que más disfruta tocando en directo?

R: Me gusta mucho tocar “Song of an Only Child”, que es una canción del nuevo disco. Es sin duda mi canción favorita para interpretar en directo en este momento porque creo que es muy diferente al resto de mis temas y tiene cierta alegría encantadora que la hace muy divertida de tocar. Además, es un gran momento del concierto porque en general el setlist es bastante intenso y esta canción llega en el momento preciso.

P: Ahora tiene un pequeño descanso hasta después de las Navidades y luego vuelve a salir de gira por Europa y Norte América. ¿Está deseando empezar la siguiente etapa del “Jubilee Road Tour”?

R: Si, definitivamente no puedo esperar. Pero la verdad es que ahora espero con ganas las próximas semanas también. Puedo irme a casa, tengo una casa en Londres y sería bueno que alguien viviera en ella por algún tiempo. Además, también estoy muy ilusionado porque esta mañana he decidido que me voy a comprar un piano nuevo, el sábado es mi cumpleaños y hace tiempo que tenía ganas de comprarlo.

P: ¿Qué le pareció terminar esta etapa de la gira aquí en Madrid el martes por la noche?

R: Fue genial y es muy emocionante estar aquí en España. Cada vez que volvemos tocamos en lugares un poco más grandes y parece que estoy creciendo mucho por aquí. La verdad es que no es uno de los nuevos lugares principales de visita cuando organizamos el tour, pero parece que tendremos que volver más a menudo y me gusta mucho la idea. Hemos hablado con el promotor y puede que volvamos a España el próximo verano. Realmente tengo un gran amor por Madrid y Barcelona; solo he estado en esos dos lugares, pero me encantaría poder explorar más España, me gustaría pasar más tiempo en este país. Las veces que he estado aquí han sido geniales, la comida, la bebida y la gente. Lo dije anoche en el concierto, me gustaría volver durante muchos años y lo dije completamente en serio. Me encantaría hacerlo.

P: Retrocediendo un poco en tiempo, ¿cómo fue ser telonero de Elton John en 2013?

R: Fue fantástico. Él es uno de mis héroes así que fue algo realmente increíble. También me ha apoyado muchísimo con mi música, algo que también ha sido estupendo, estoy encantado. Ahora está haciendo una gira de despedida y la verdad estoy emocionado y triste a la vez.

P: Hace algunos años obtuvo bastante popularidad en el Reino Unido tocando en el anuncio de Navidad de John Lewis y este año ha sido el turno de Elton John de hacerlo. ¿Ya tuvo oportunidad de verlo?

R: Todavía no he podido verlo, pero me gustaría. Aparentemente este año es muy bueno.

P: ¿Nos contaría alguna anécdota divertida sobre algo que ocurrió estando de gira o arriba del escenario?

R: Pues anoche James (su manager) y yo fuimos a un club de música del sur después del concierto y nos gustó bailar un poco. La verdad es que el lugar estaba bastante vacío, pero era martes por la noche… Aun así, fue muy divertido. Me gusta ese tipo de música sureña, el baile es tradicional. Fue muy divertido, realmente lo disfruté mucho y no nos acostamos hasta las 5 o así.

P: Para terminar, ¿encontró el coche que compró con su primer sueldo y que le robaron?

R: No, nunca apareció.