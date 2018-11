The Guilty, un thriller que te dejará sin aliento

Dice el dicho popular que lo bueno, si es breve, es dos veces bueno, y esto es lo que le ocurre precisamente a The Guilty, un thriller que cuenta con una duración perfecta para que los hechos se desarrollen dinámicamente y para evitar caer en escenas innecesarias.

El filme, dirigido por el debutante Gustav Möller, cuenta la historia de Asger Holm, un oficial de policía que ha sido suspendido temporalmente de sus funciones y relegado a operador del servicio de emergencias. Durante una noche, recibe la extraña llamada de una mujer aterrada que ha sido secuestrada. Conforme pasan los minutos, Asgar tendrá que enfrentarse a la precipitación de los acontecimientos relacionados con el caso y a sus propios demonios personales.

The Guilty cuenta con una agilidad envidiable durante todo su metraje. Es un ejercicio inteligente de entender el género. Es muy efectivo y sobrio y, durante sus 85 minutos, no pierde el interés en un solo segundo. Con esta obra, el aburrimiento no existe.

Su protagonista, Jakob Cedergren, regala un ejercicio actoral impecable lleno de intensidad en un papel muy lucido y del que Cedergren ha sabido sacar provecho. Su visionado es obligatorio, puesto que es una lección magistral de suspense cinematográfico.

Su clímax y la forma en la que está narrada convierten a The Guilty en una de las obras imprescindibles de este año. Aparte de lo que se muestra en pantalla, Möller pretende que el espectador saque sus propias deducciones y que vaya intentando resolver qué es lo que va a pasar. Lo mejor de todo es que es absolutamente impredecible, no sabes nunca por dónde va a salir y, cuando se termina, el espectador sale de la sala con una sensación de satisfacción absoluta.

Valoración: 4/5

Lo mejor: Mantiene en tensión en todo momento y tiene la duración exacta

Lo peor: Que pueda verse como un film fácil de hacer