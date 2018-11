Valentino presenta su rojo más masculino.

El pasado martes 27 de noviembre, Pierpaolo Piccioli se hacía sonar nada más y nada menos que en el lujoso complejo comercial Ginza Six de Tokyo con su nueva colección pre-fall 2019 mixta, es decir, con la presencia, por primera vez, de la figura masculina en uno de sus shows. El diseñador dio que hablar hace pocos días en la boda de Marta Ortega, hija y heredera del emperador de Inditex, por el resonado diseño que el propio Piccioli realizó para ella en un día tan especial. Ahora ha vuelto no solo para involucrar al género masculino en la firma de alta costura, si no para recordarnos que la belleza puede ser encontrada en lo imperfecto.

Con el rojo por bandera para seguir la marca de agua de la casa, Piccioli ha querido innovar esta vez buscando un aire fresco y rejuvenecedor a esos vestidos largos de gala que tan característicos hacen a la marca. Para ello se ha basado en la cultura de Japón, la cual dice que adora, y en el concepto japonés wabi-sabi que se traduce como la atracción hacia lo imperfecto, desordenado, abstracto. El diseñador afirma que este concepto ha sido el que le ayudado a introducir la figura del hombre en esta colección ya que, en el pasado la perfección tenía que ver con lo bello, de ahí que se ensalzara y mimase solo la figura de la mujer pues el hombre no era perfecto, no se cuidaba, no se sexualizaba, no era provocador. Sin embargo, para Piccioli el mundo moderno busca la diversidad, busca romper esa perfección de género y que mejor manera que acabando con la idea de que lo perfecto y elegante solo puede ser cosa de mujeres.

En este adelanto de temporada hemos podido ver diseños llenos de volúmenes y volantes en diferentes tejidos que son una verdadera locura, contrastes de asimetrías, la presencia de la logomanía y del athleisure salpicando detalles y rasgos de Alta Costura así como parkas y abrigos acolchados, sin olvidarnos como no, de la presencia de los vestidos de noche. Los diseños han sido guiados por una línea de color muy pura destacando entre ellos el blanco, el negro, el azul marino y, por supuesto, el rojo Valentino.