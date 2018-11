Los Unidades es la nueva identidad de Coldplay

Poco después de estrenar su propia película documental, Coldplay ha vuelto a ser noticia al conocerse la creación de una nueva identidad y grupo, por los mismos cuatro integrantes del grupo original, llamada Los Unidades. La noticia saltaba el pasado lunes cuando la discográfica Parlophone Records anunciaba a través de su cuenta oficial de Twitter la contratación de un nuevo grupo: Los Unidades

Parlophone Records are delighted to present new signing #LosUnidades pic.twitter.com/TZWr5ilJXu