[REC] 11 años experimentando el miedo

Hace 11 años ya que Jaume Balagueró y Paco Plaza nos introdujeron en un piso de Barcelona, más concretamente en el nº 34 de la rambla de Cataluña, a través de Pablo y su cámara y con Manuela Velasco como protagonista.

¡Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy en 'Mientras usted Duerme' vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad!

Así, Manuela Velasco en el papel de Ángela Vidal, una reportera de un programa nocturno nos introduce en lo que va a ser un recorrido terrorífico y mortal a través de una saga, que empezó su andadura en el año 2007.

Señoras ensangrentadas mordiendo gente, muertos que parecen resucitar y una niña, pero una niña cualquiera, ella es la verdadera protagonista de esta película ella es la Niña Medeiros, con ella empezaría todo con ella empezaría la pesadilla que llevo a Ángela Vidal a sufrir durante tres películas, y a nosotros a sufrir con ella a través de la cámara.

Javier Botet, era la famosa Niña Medeiros, debido a su enfermedad el Síndrome de Marfan que hace que su cuerpo se excesivamente laxo encarno el papel que le catapultaría a la fama y le llevaría a hacer papeles en grandes películas de terror como la secuela de "IT".

Pero no solamente pasamos miedo de la mano de Manuela Velasco, la tercera entrega de Rec, dirigida en solitario por Paco Plaza, nos llevó a la boda de Clara y Koldo es decir Leticia Dolera y Diego Martín, un gran reparto para la película más cómica y a la vez de más acción de toda la saga. En esta película a parte de los protagonistas, habría que destacar su gran banda sonora que suena en el momento justo con canciones de Coque malla con "No puedo vivir sin ti", Pablo Abraira y su "Gavilán o Paloma" o el mítico Tino casal y su "Eloise".

Las dos primeras películas se desarrollaron en un edificio de la rambla de Barcelona, Rec 1 empezó allí y Rec 2 su secuela, que tras el éxito de la primera despertó interés, empezó justamente donde lo dejo la primera, en ese sótano donde la Niña Medeiros hizo su aparición por primera vez, por el contrario Rec 3 se desarrollaba primero en una iglesia y posteriormente en un banquete de bodas, en este caso era una precuela y fue dirigida en solitario por Pazo Plaza en ella se puede ver el humor que imprimió así como la acción sobre todo por parte de Leticia Dolera y su famosa escena de la motosierra, las cosas como son no era una novia convencional.

Una de las cosas que más llama la atención de Rec es que la mujer además de tener el papel principal no es una chica en apuros como en la mayoría de los casos, en Rec las mujeres son el motor de la película, de la acción, tanto Manuela Velasco como Leticia Dolera, ellas toman las riendas y se defienden ante la hordas de zombis que las persiguen, en unos casos por amor y en otros por pura supervivencia.

Por otra parte esta saga que nació por la amistad de dos directores que se juntaron para crear una peli de terror nada convencional no solo les llevo a tener éxito sino a catapultar una carrera en solitario que ambos tenían y que a partir de Rec creció.

Jaume Balagueró ya contaba en su filmografía con películas como “Frágiles” o “Lo sin nombre” y Paco Plaza con “El segundo nombre” y a partir de Rec ambos han cosechado éxitos con sus posteriores películas, Balagueró con un film protagonizado por el gran Luis Tosar “Mientras Duermes” y Pazo Plaza con un exorcismo basado en hechos reales “Verónica”, protagonizada por una gran actriz revelación Sandra Escacena.

Hay que reconocer que hoy en día está muy de moda gracias a las redes sociales o internet, el uso de la cámara como protagonista, este mismo año “Searching” de Aneesh Chaganty ha triunfado y esta presentada a través una cámara durante todo su metraje. Hoy en día también está en auge que las mujeres sean protagonistas y cada vez más mujeres realizan películas de superhéroes, de acción o de terror como auténticas heroínas, y no como mujeres asustadas o tontas.

Pero hace 11 años esto no eran tan normal por eso Paco Plaza y Jaume Balagueró triunfaron con Rec, porque nos ofrecieron algo a lo que no estábamos acostumbrados y realmente eso es increíble porque los cinéfilos y la gente en general lo que quiere es ir al cine y que le sorprendan y ellos los dos lo hicieron como nadie.

El éxito fue tan grande que traspaso nuestras fronteras llegado a la meca del cine, Estados Unidos, donde hicieron un remake, pero ya se sabe que lo que es bueno es mejor no copiarlo porque no va a ser tan bueno, y "Quarantine" como se llamó a la película no tuvo el éxito esperado.

Además Rec traspaso nuestras pantallas, y nos ofrecieron más historias a través del libro “REC LOS RELATOS PERDIDOS” y el comic “REC HISTORIAS INÉDITAS.

Todo ello demuestra que la saga Rec ha sido una de las mejores sagas de terror del cine español de lo que llevamos de siglo.