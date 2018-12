¡Ojalá te vea yo crecer, Andalucía!

Hoy sin duda alguna ha sido un día bastante especial, en todas sus acepciones. Un día singular y diferenciado de lo común. Al igual que mi tierra Andalucía, muy singular y muy diferenciada, tanto para bien como para mal. Es hora de ser críticos, al fin y al cabo, la crítica es como el dolor en el cuerpo. Advierte de lo que va mal para volver a su estado saludable. Y sí, ¡era la primera que votaba, por cierto!

Fatiga de Materiales

Desde el 1982, un único partido ha gobernado en mi casa. Habrán hecho cosas buenas y malas como todos hacemos en la vida. Habrán cometido sus errores, desaciertos y disparates, algo y por mucho que duela, corriente en la política porque al fin y al cabo, la política no es otra que el reflejo de la sociedad. Al fin y al cabo la historia demuestra que la sociedad tiende equivocarse para progresar. Aquella casa de 1982 que hoy veo desde fuera (y no sabéis que aspecto más distinto tiene) se ve plagada de grietas, con una clara fatiga de materiales y abocada al derrumbe.

Tres Mil Viviendas, Sevilla | Foto: R. Doblado

Aquella que me vio crecer

La tierra que me ha visto crecer tiene niños de diez años que saben lo que sabe uno de ocho en Castilla y León (sí y soy igual de andaluz que tú, pero es la pura realidad y sino te invito a leer el triste informe PISA). La tierra que me ha visto crecer está de nuevo en el grupo de las más pobres de Europa desde septiembre (Por debajo del 75% de la media en términos de renta per capita). La tierra que me ha visto crecer llora al ver que el 41.7% de los andaluces está en riesgo de pobreza y exclusión social. La tierra que me ha visto crecer es la cuarta región con más paro de Europa (28.9%, uno de cada cuatro amigos andaluces está parado, que palabra). La tierra que me ha visto crecer es la más presuntamente corrupta de España (mira que es difícil) con casi quinientos investigados y cinco mil millones de euros bajo la más estricta lupa judicial.

Viñeta de R. Martínez Ortega, El Mundo

Perdidos y sin rumbo, ¿o no Colón?

Y ahí seguimos 37 años después. Tropezando una y otra vez con la misma piedra. ¿Es esta la tierra que vio salir a los descubridores del otro mundo? ¿Es esta la tierra que era centro de este planeta en el siglo XVI? ¿Es esta la tierra que vio nacer a la primera Constitución española y al primer emperador romano no itálico de la historia? ¿Es esta la tierra de los Becquer, Lorca, Machados, Góngora? Puf, que difícil de creer.

Si una tierra que hoy ha decidido cambiar al albañil que lleva 37 años construyendo una casa que desgraciadamente es de las casas más pobres de Europa, ¿cómo puede ser que estemos de luto? ¿Cómo puede ser que lloremos como llevamos haciendo ya medio lustro?

Los que me conocéis sabéis de mi relación indolente, insensible y apática con la clase política, sin distinguir colores en particular. Pero de verdad, hoy en una residencia de jóvenes de toda España escuchaba: "Creo que lo importante no es que echen al PSOE, sino que entre VOX". No comulgo con aquellos que quieren construir muros pero con lo que no comulgo para nada son con aquellos que han dejado a mi tierra y a sus personas en la cuneta de Europa (y no es una opinión de un estudiante universitario, ojalá lo fuera, es un hecho).

Fuente: Diario de Sevilla, INE.

Bendita paradoja

Me voy a dormir con una mezcla de cal y arena en la taza. Con esperanza y miedo por el futuro. Con indiferencia y preocupación. Con tristeza y algo de alegría. Ojala que aquella tierra que me vio crecer, ¡la vea yo crecer algun día! Bendita paradoja. Verde esperanza me diréis. Eso para el color de la bandera. Me da a mí que necesitaremos algo más que unos partidos de turno, unas ideologías y unos discursos. Vamos a empezar a querernos, jóvenes, porque nos vamos a empezar a necesitar.