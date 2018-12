Crítica de Sky Fighters/Lock Destination

No es una exageración decir que “Top Gun” o “Top Gun: Ídolos del Aire” como se conocía en España es una gran película. Dirigida por Tony Scott y protagonizada por un jovencísimo Tom Cruise la película es una obra de arte que hizo a niños y jóvenes soñar en convertirse en los ídolos del aire de la vida real.

Tampoco es una exageración decir que en los años posteriores a su estreno los fans de la película se quedaron con ganas de más. Y antes de que se anunciase que “Top Gun” tendrá secuela en 2019 con el estreno de “Top Gun: Maverick” buscaron jugar a todos los videojuegos y ver todas las películas que se pareciesen remotamente a “Top Gun”. Fue haciendo esto que algún pobre alma desafortunada dio con la película de la que vamos a hablar hoy, la película china “Sky Fighters”.

Quien vaya a ver esta película podrá empezarla con expectativas bastante bajas ya que las críticas existentes no hablan demasiado a su favor, la verdad es que la dejan al nivel del suelo. Y aún yendo con las expectativas bajas, la película conseguirá decepcionar a más de uno. Se supone que es una película de propaganda, algunas personas también describieron “Top Gun” en su momento como una, pero mientras que "Top Gun" consiguió que los jóvenes queriendo alistarse en la marina para ser piloto de combate aumentaran hasta un 500% de un año para otro, creo que “Sky Fighters” podría haber conseguido que millones de jóvenes chinos huyeran despavoridos de las academias militares de la fuerza aérea china.

La historia de la película es la siguiente:

“Yue Tianlong y Yin Suanghu son pilotos de élite y rivales que tendrán que poner sus diferencias de lado y realizar con éxito un ejercicio de entrenamiento y mantener a salvo el preciado espacio aéreo chino”

La premisa de la película puede ser en principio, interesante y si la gente que trabajó en esta película la hubieran desarrollado bien o si hubieran puesto más esfuerzo en contar su historia el resultado hubiera podido ser una película entretenida. Pero no lo hicieron y el resultado fue una película que cuesta ver de una sentada. No sería raro que más de una de las personas que vean esta película necesiten un par de tardes para verla entera.

Una cosa que tampoco la ayuda demasiado es el trabajo de edición, por ejemplo, algunas veces parece que entre una escena y la escena anterior debería haber otras varias escenas y otras veces parece que se olvidan de grabar cosas que parecía que iban a enseñar. No se puede descartar que los miembros del equipo de edición hiciesen su trabajo con los ojos cerrados para no ver esta película

Los personajes de la película son, sin exagerar, terribles, y a la gente que vea esta película no les podrá importar menos lo que les pase. Una manera de verlos sería como los chicos y chicas de los pósteres de las fuerzas armadas chinas, absolutamente leales al Partido (el Partido Comunista Chino) y con poca personalidad más aparte de eso. Esto no es porque la película no intente darles más personalidad a algunos de ellos, personalidades algo clichés que ya se han visto en otras películas por cierto, sino porque su intento es un fracaso.

Las actuaciones del reparto tampoco son nada buenas pero no parece que esto esto sea su culpa sino del guión con el que tuvieron que trabajar, alguno de los actores y actrices que participan en esta película hacen un bastante buen trabajo en otros de sus proyectos.

Una de las críticas que más se escucha cuando se habla de esta película es el CGI (Computer-Generated Imagery o Imágenes Generadas por Ordenador). Uno de los problemas de esta película es que a pesar de ser una película de propaganda para la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación chino, el equipo a cargo de rodar la película solo obtuvo permiso para grabar los aviones que estaban en tierra y que volaban a baja altura. Para el resto tenían que usar CGI o mostrarnos las pantallas de un radar en la sala de control mientras nos contaban lo que estaba pasando.

Lo del radar es frustrante pero el CGI es horrible. Es decir cuando muestran las escenas de los cazas de combate chinos volando al espectador le parecerá que está jugando a algunas de las entregas de la saga de Videojuegos “Ace Combat” (por ejemplo) y no precisamente de las últimas entregas.

En cuanto a la acción en esta película sobre pilotos de combate, no se puede decir demasiado. Ojalá se pudiese decir que la acción salva la película que es tan espectacular que hace olvidar todo lo que falla de esta película. Pero no se puede. No se puede porque iría en contra de todo o casi todo lo que esta escrito en esta reseña y, principalmente, porque no sería cierto. La película tiene INTENTOS de escenas de acción que son escasos en número y no lo suficientemente interesantes como para hablar mucho de ellas.

Pasando a la propaganda. La película como ya se ha mencionado antes, es principalmente una película de propaganda y sería estúpido criticar este tipo de películas por contener propaganda. Sí se puede criticar sin embargo como la meten en la película. La inmensa mayoría de las películas bélicas chinas (sobre todo las que ambientadas en la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI) contienen cierto nivel de propaganda. Y la inmensa mayoría de ellas lo hacen mejor que esta película, por ejemplo en otras películas muestran por qué las fuerzas chinas son superiores, más valientes etcétera a las de otros países. En esta película hacen que un personaje cuente lo genial que es la fuerza aérea china sin mostrarlo lo cual la hace bastante menos interesante que en la otras, aparte de que hace los momentos de pura propaganda más obvios que en esas otras películas.

Así que, llegando al final de esta reseña. ¿Qué nota se merece esta película? La primera vez que se ve, es posible pensar que no se merece ni un solo punto, ni una sola estrella, que es una película que no debería ni existir. Pero el poco esfuerzo que se puso en hacer esta película merece ser reconocido y poner un 0 al trabajo de las personas deja un muy mal sabor de boca así que la nota que esta película se lleva es un 1/10. Es recomendable que si alguien está pensando en verla, se lo piense varias veces, pues hay miles de películas mucho mejores que esta a las que no se las tiene que perdonar que prácticamente copien algunas escenas de “Top Gun”

Ficha Técnica

Título: Sky Fighters; Lock Destination; Jian Shi Chu Ji

Director: Haiqian Ning

Guionistas: Weigan Ma

Reparto: Ke Hu; Yi Huang; Guangjie Li; Ban Wang

Duración: 94 Minutos

País: República Popular China

Fecha de Estreno: 10 de Marzo de 2011