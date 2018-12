Crítica de "Matar o Morir, Peppermint"

El director de esta cinta es Pierre Morel, sabemos que es un gran dirigente por películas como Taken de 2008 con Liam Neeson o más recientemente The Gunman en 2015 protagonizada por Sean Penn, ambas son tramas de venganza, un guión altamente efectivo en las manos de Morel.

Esta película pudo beneficiarse de un mejor editor, es una cinta como tantas otras le hemos vista hacer y muy eficientemente a éste director, pero sin el elemento que las hace únicas y sobresaliente, el elemento de la venganza.

Esta producción falla en casi todos los parámetros que sobresalen en una cinta del mismo género, un villano fuerte, inteligente y amenazador, una trama de redención del héroe y por supuesto la culminación de la venganza. La cinta es un poco larga para el acomodo que se le asignó (parte del trabajo de edición) nunca podemos ser partícipes de las acciones que toma Jennifer Garner para hacer pagar a quienes le hirieron, simplemente nos mencionan lo sucedido en una conversación aleatoria entre dos personajes casi irrelevantes en la historia, el apodo de la heroína y el nombre de la cinta en Inglés es Peppermint, llamado al cuál nunca en toda la película se hace referencia salvo que fue el último sabor de helado que pidió su hija antes de ser asesinada.



La trama nos lleva a conocer a Riley North (Jennifer Garner) una madre de familia que lo pierde todo cuando es testigo del asesinato de su esposo he hija a manos de la mafia criminal de Los Ángeles, herida y conmocionada por lo sucedido es testigo en el juicio para dar condena a los ejecutores pero el sistema le falla y tanto policías corruptos, abogados sucios y jueces comprados permiten que los criminales salgan libres, cinco años después de lo sucedido ella regresa entrenada y armada para dar castigo a los que le fallaron y a quienes estuvieron detrás de la muerte de su familia.



La producción pudo ser algo excepcional, posee todos los elementos para ser una versión femenina al estilo John Wick (2014), Jennifer Garner es muy buena en el papel de Riley North, la acción es espectacular, muy intensa y altamente efectiva para el espectador, los combates y uso de armas es coreografía del más alto nivel y la violencia es especialmente gráfica, algo que los amantes de este tipo de producciones agradecerán, lo que salió mal en la producción fue una total asincronía o discordancia entre el director, su visión del guión y el armado de la cinta en la post-producción, sin mencionar también un guión algo débil. Los diálogos en esta filmación son un total cliché y el villano es una broma, no obstante todo eso pudo ser algo que el espectador pudo dejar pasar si todos los otros puntos fueran buenos y no fue así.



El excelente trabajo de Garner y los involucrados en las escenas de acción desperdiciaron su talento en un proyecto que pasara desapercibido y será olvidado como una cinta más de acción, no recomiendo que vean ésta cinta en cines, guarden su dinero para algo que si valga la pena su tiempo, quizá esperar a los servicios de streaming digital o televisión abierta, para ver esta cinta, ahora que si eres fan del género y de Jennifer Garner y no puedes dejar pasar esta producción no dejen de buscarla, comentarla y compartirla.

Valoración: 2/5

Lo mejor: Las escenas de acción y la actuación dedicada de Jennifer Garner.

Lo peor: Los diálogos cliché, el villano y el armado de la producción.