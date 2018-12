Bohemian Rhapsody y Ha nacido una estrella, nominadas a los globos de oro

Ha nacido una estrella y Bohemian Rhapsody, dos de las grandes películas que han marcado este 2018, están nominadas a los Globos de oro como mejor película drama. La lista ha sido publicada esta mañana y estas dos películas musicales compiten en su categoría con Black Panther, Infiltrado en el KKKlan y El blues de Beale Street.

Rami Malek, está nominado a un Globo de oro por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. En el apartado de mejor actor drama, el artista compite con Bradley Cooper, Willem Dafoe, Lucas Hedges y John David Washington.

Por otro lado, Ha nacido una estrella cuenta con 5 nominaciones, entre las que se encuentran la de mejor película dramática, mejor actriz dramática para Lady Gaga, mejor actor dramático para Bradley Cooper, mejor canción para Shallow y mejor director para Bradley Cooper.

Las dos películas documentales cuentan con el apoyo de los espectadores ante sus nominaciones. En el caso de Ha nacido una estrella, han recaudado 350 millones de dólares en todo el mundo.

En ellas nos adentran en la vida y principios de dos grandes artistas que han marcado un antes y un después en la música. Por una parte tenemos la leyenda de Freddie, con la que pudimos revivir sus grandes éxitos y su gran concierto en el Live Aid. Por otra parte, Lady Gaga, una de las artistas del momento y consagrada con grandes éxitos conmocionó al público con su historia de amor.

Críticas como la de The Guardian para Ha nacido una estrella: "Para que una estrella reciba un premio, un puñado de nominados derrotados tienen que tragarse su dolor, a medida que el foco de atención se aleja de ellos. Para que una estrella consiga el 'shock' de lo nuevo, otra tiene que recibir el 'shock' de lo viejo. Ha nacido una estrella convierte esa transacción en una historia de amor", o la de The Hollywood Reporter para Bohemian Rhapsody: “Una película biográfica que favorece la experiencia sensorial sobre la exposición. Entiende lo que puede ser el puro y electrizantemente divertido rock and roll".