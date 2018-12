¿Volverá DC a resurgir gracias Aquaman?

Quien no recuerda aquella famosa serie de “Batman y Robin” de 1966, cuyas peleas eran representadas con música y onomatopeyas o “Batman, La serie animada” de 1992 que vuelve a estar de moda ya que la van a reeditar en Blu-ray. Quien no recuerda al fallecido Christopher Reeve en el papel de Superman o a Michael Keaton protagonizando Batman. El Universo DC no es nada nuevo, siempre ha estado ahí, pero debido al éxito que están cosechando los superhéroes de Marvel en la gran pantalla, DC decidió que era hora de sacar a toda su plantilla de superhéroes para que lucieran tanto en el cine como en la pequeña pantalla.

Actualmente DC cuenta con varias series en antena, como Gotham estrenada en 2014, y que nos cuenta el ascenso de Jim Gordon en el departamento de la policía de Gotham, hasta convertirse en el comisario que conocemos. Pero sobre todo, lo que más fama le ha dado a DC en el mundo televisivo es la aparición de Arrow hace ya 6 años serie que nos cuenta la vuelta de Oliver Queen tras estar cinco años en una isla desierta y su conversión en un justiciero nocturno.

Gracias al éxito de esta serie, se ha creado todo un universo alrededor con otras series, cuya conexión se establece a través de puntos en común con Arrow, así nos encontramos con series como The Flash, Supergirl, o Legends of Tomorrow

Para DC el éxito de Arrowerso ha sido importante, al nivel de las series de Marvel ahora en boca de todos gracias a la gran temporada de Daredevil, ya que gracias al arquero verde, se han creado un universo que cada día va creciendo más y más y generando gran expectación año tras año con los crossover que juntan a los protagonistas de las diferentes series.

Este año 2018 se espera con impaciencia el crossover, en el que veremos a Oliver Queen vestido como Flash y Barry Allen como Arrow, aunque tendremos que esperar al nueve de diciembre para poder verlos en la pantalla. Además este año se incorpora un nuevo personaje a los ya existentes, Batwoman, que tendrá su propia serie dentro el universo.

Todas las series del Arrowverso están teniendo una gran acogida, eso lo demuestran con el estreno de las nuevas temporadas, como en el caso de Arrow, que hace poco estreno su séptima temporada, marcada por el encarcelamiento de Oliver y la vuelta de Roy Harper. Pero no es la única serie que sigue renovando temporada a temporada, The Flash ya va por su quinta temporada y Supergirl por la cuarta y además con el estreno de Batwoman el universo crece cada día más.

Pero no solo de Superhéroes vive DC, como en el caso de Gotham, DC cuenta con otra serie que no está basada directamente en el superhéroe, que todos conocemos, y además al igual que Gotham, también basa su trama en una ciudad importante que todos los fan de DC conocerán, hablo de “Krypton” serie que espera estrenar su segunda temporada el año que viene, y que nos cuenta la historia de Seg-El, el abuelo de Superman, que tendrá que salvar Krypton para que su nieto nazca y salve a la tierra.

Además este año es un año importante para DC no solo por el estreno de la esperada Aquaman sino porque a la pequeña pantalla llega una de sus series más esperadas, Titans una serie que nos cuenta las aventuras del grupo formado por Robin, Starfire, Raven y Beast Boy.

Las últimas noticias en el mundo televisivo es que se espera la creación de una serie basada en Watchmen uno de los mejores comic de DC al igual que su película.

Ahora hablemos del cine esa gran incognita de DC, la gente no para de criticar las últimas películas, como La liga de la Justicia, Escuadrón Suicida o Batman VS Superman.

DC no siempre ha adaptado a la pantalla grandes películas, por ejemplo el caso más sonado es de “Green Lantern” criticada y vilipendiada de tal manera que finalmente decidieron no hacer una secuela, y hasta el propio Ryan Gosling se quejó de ella.

Pero la gente que tanto se queja, no recuerda la gran trilogía del Caballero Oscuro de la mano de uno de los directores a la vez más odiado y amado, Nolan nos trajo una historia oscura, madura y repleta de acción con uno de los mejores Batman. Tampoco se acordarán de una de las mejores películas adaptadas a la gran pantalla, como es el caso de la ya nombrada Watchmen, una película excelente, con unos personajes increíbles y una ambientación oscura y madura.

Pero actualmente con las recientes películas de Batman VS Superman, Escuadrón Suicida, de la que solo es salvable la gran Margot Robbie o la también fallida La Liga de la Justicia, han hecho que DC, parezca que está en las ultimas y que en la batalla contra Marvel ha perdido de antemano.

DC por su parte tiene pensado traernos grandes estrenos en los próximos años, además del esperado estreno de Aquaman, el año que viene tendremos, en la gran pantalla a “Shazam!”, vuelve de nuevo Wonder Woman, o las esperadas villanas de DC de la mano de Margot Robbie y su Harley Quinn en “Birds of Prey”.

Esperemos que todos estos estrenos contenten a los fan y podamos decir que el Universo DC está a la altura de su máximo competidor Marvel.