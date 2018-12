Trailer de Vengadores 4, ¿que nos releva?

Hoy si que si. Nos ha llegado el primer tráiler de Vengadores 4. O espera, ya es oficial el título. Aunque si no has visto todavía el tráiler no quiero fastidiarte la sorpresa. Te dejo aquí el tráiler, lo ves y lo analizamos después. Hay spoilers de Vengadores: Infinity War. Así que, si no la has visto, será mejor que no lo veas, y que te escondas en casa, porque se va a hablar mucho de esto…

End Game. Así es. Después de tantos rumores y cambios finalmente la película se llamará Vengadores: End Game. Algo que Doctor Strange ya adelantó a Tony Stark en Vengadores: Infinity War: “We are in the End Game”. Realmente creo que es un buen título para una película que va a suponer un final, el final de una época.

El tráiler comienza con un Tony Stark desaparecido en combate, en la Milano, la nave de los Guardianes de la Galaxia. Parece que no puede volver a la Tierra. Algo que realmente no entiendo, ya que supuestamente al final de la batalla de Titán, Nébula también sobrevivió. ¿Por qué no volvieron juntos?

Una de las grandes apariciones es la de Clint Barton, en forma de Ronin, identidad que adopta durante una época en los cómics Marvel, convirtiéndose en un ninja. La otra gran aparición es Scott Lang, el cual pudimos ver al final de Ant-Man y la Avispa… Bueno, mejor no hago también spoilers de Ant-Man y la Avispa. Pero, ¿cómo demonios ha llegado ahí?

En líneas generales, podemos decir que es un tráiler bastante distinto a los habituales primeros tráilers de Marvel, ya que no nos muestra ninguna escena de acción. ¿Por qué? Muy sencillo. Para que no sepamos cual es la amenaza de la película. Porque lo lógico es que fuera Thanos, pero hay fuertes rumores de que Annihilus, uno de los grandes villanos Marvel, también hará presencia en esta película. Resumiendo, este primer avance nos ha generado más preguntas que respuestas.

Ah, por cierto, ¡también tenemos nuevo poster de la película! Sigue la linea de los primeros posters de las películas de Vengadores, pero con un guiño al chasquido de nuestro querido amigo Thanos...