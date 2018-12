¡Habemus Nominados!

Cine

Quizás la gran sorpresa en el séptimo arte fue la nominación de Pantera Negra en la categoría de mejor película de drama, ya que esta es la primera película de superhéroes que es nominada en estos premios. Además, se destaca a Bradley Cooper quién debuta como director en el filme Nace una estrella, por la cual recibe doble nominación a mejor director y mejor actor. Esta obra también incluye a Lady Gaga en la categoría de mejor actriz de drama.

Finalmente, está la cinta que ha dado mucho que hablar: Bohemian Rhapsody, protagonizada por Rami Malek en el rol de Freddie Mercury.

Mejor película de drama:

Infiltrado en el KKKlan

Black Panther

Bohemian Rhapsody

El blues de Beale Street

Ha nacido una estrella

Mejor película de comedia o musical:

Crazy Rich Asians

La favorita

Green Boo

El regreso de Mary Poppins

El vicio del poder

Mejor actriz de drama:

Glenn Close - La buena esposa

Lady Gaga - Ha nacido una estrella

Nicole Kidman - Destroyer

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike - A Private War

Mejor actor de drama:

Bradley Cooper - Ha nacido una estrella

Willem Dafoe - Van Gogh, a las puertas de la eternidad

Lucas Hedges - Boy Erased

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

John David Washington - Infiltrado en el KKKlan

Mejor actriz de comedia o musical:

Emily Blunt - El regreso de Mary Poppins

Olivia Colman - La favorita

Elsie Fisher - Eighth Grade

Charlize Theron - Tully

Constance Wu - Crazy Rich Asians

Mejor actor de comedia o musical:

Christian Bale - El vicio del poder

Lin-Manuel Miranda - El regreso de Mary Poppins

Viggo Mortensen - Green Book

Robert Redford - The Old Man and the Gun

John C. Reilly - Stan & Ollie

Mejor actriz de reparto:

Amy Adams - El vicio del poder

Claire Foy - El primer hombre

Regina King - El blues de Beale Street

Emma Stone - La favorita

Rachel Weisz - La favorita

Mejor actor de reparto:

Mahershala Ali - Green Book

Timothée Chalamet - Beautiful Boy

Adam Driver - Infiltrado en el KKKlan

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - El vicio del poder

Afiche Infiltrado en el KKKLAN. Fotografía de Fucking Cinephiles

Mejor director:

Bradley Cooper - Ha nacido una estrella

Alfonso Cuarón - Roma

Peter Farrelly - Green Book

Spike Lee - Infiltrado en el KKKlan

Adam McKay - El vicio del poder

Mejor película de animación:

Los Increíbles 2

Isla de perros

Mirai

Ralph rompe Internet

Spider-Man: Un nuevo universo

Mejor banda sonora:

Marco Beltrami - Un lugar tranquilo

Alexandre Desplat - Isla de perros

Ludwig Göransson - Black Panther

Justin Hurwitz - El primer hombre

Marc Shaiman - El regreso de Mary Poppins

Mejor película extranjera:

Capernaum (Líbano).

Girl (Bélgica).

Obra sin autor (Alemania).

Roma (México).

Un asunto de familia (Japón).

Mejor canción original:

"All the Stars" - Black Panther

"Revelation" - Boy Erased

"Girl in the Movies" - Dumplin

"Shallow" - Ha nacido una estrella

"Requiem for a Private War" - A Private War

Mejor guion:

Alfonso Cuarón - Roma

Deborah Davis & Tony McNamara - La favorita

Barry Jenkins - El blues de Beale Street

Adam McKay - El vicio del poder

Brian Hayes Currie, Peter Farrelly & Nick Vallelonga - Green Book

Estadísticas, proyecciones y olvidados

La cinta que posee más nominaciones en las distintas categorías es Vice, la cual acumula un total de 6 postulaciones, le siguen peleando el segundo puesto los filmes de La Favorita, Green Book y Nace una estrella, las tres con un total de 5 nominaciones.

Si las estadísticas se aplican a los estudios de distribución, los que ostentan la mayor cantidad son Annapurna Pictures, y Fox Searchlight Pictures, ambos con 10 nominaciones, mientras que Walt Disney Studios sigue en segundo puesto acumulando 9 postulaciones.

Sin duda la competencia en la sección de cine estará muy reñida. Sobre todo, si se consideran las temáticas que abordan cada cinta, como lo es el conflicto racial, algo que en los últimos dos años ha tomado fuerza en lo que respecta obras audiovisuales debido a la contingencia internacional sobre este tema.

En la categoría de películas animadas, todo parece indicar que la estatuilla se la llevará Disney Pixar por la producción de Los Increíbles 2, que demoró 14 años en llegar a las salas de cine -desde su primera parte estrenada en 2004- y que cautivó a los “niños” que crecieron con la primera cinta y a la nueva generación infantil.

Finalmente, en la categoría de mejor película extranjera, la favorita es Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, la cual logró otras dos nominaciones a mejor director y mejor guion. Quizás una gran ausente a mejor filme extranjero es Todos lo saben, dirigida por Asghar Farhadi y protagonizada por los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem.

Series de Televisión

Acá la situación se vuelve aún más compleja si se consideran los grandes títulos que están nominados, y también los actores que postulan al premio. Si se revisa la estadística, la cadena Fox lidera con 10 nominaciones, le sigue en segundo puesto HBO y el servicio de streaming Prime Video (de Amazon) ambos con 9 postulaciones y Netflix con 8, lo que da cuenta que las producciones audiovisuales de las plataformas de streaming toman cada vez más fuerza en las diversas premiaciones.

A continuación, el listado con los nominados en la sección de series.

Mejor serie dramática de televisión:

The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

Mejor actriz de serie dramática:

Caitriona Balfe - Outlander

Elisabeth Moss - El cuento de la criada

Sandra Oh - Killing Eve

Julia Roberts - Homecoming

Keri Russell - The American

Mejor actor de serie dramática

Jason Bateman - Ozark

Stephan James - Homecoming

Richard Madden - Bodyguard

Billy Porter - Pose

Matthew Rhys - The Americans

Mejor serie de comedia o musical:

Barry

The Good Place

Kidding

El método Kominsky

La maravillosa Sra. Maisel

Mejor actriz de serie de comedia o musical:

Kristen Bell - The Good Place

Candice Bergen - Murphy Brown

Alison Brie - GLOW

Rachel Brosnahan - La maravillosa Sra. Maisel

Debra Messing - Will & Grace

Mejor actor de serie de comedia o musical:

Sacha Baron Cohen - Who is America?

Jim Carrey - Kidding

Michael Douglas - El método Kominsky

Donald Glover - Atlanta

Bill Hader – Barry

Mejor serie limitada o película televisiva:

El alienista

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Fuga en Dannemora

Heridas abiertas

A Very English Scandal

Mejor actriz de serie limitada o película televisiva:

Amy Adams - Heridas abiertas

Patricia Arquette - Fuga en Dannemora

Connie Britton - Dirty John

Laura Dern - The Tale

Regina King - Seven Seconds

Mejor actor de serie limitada o película televisiva:

Antonio Banderas - Genius: Picasso

Daniel Brühl - El alienista

Darren Criss - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Benedict Cumerbatch - Patrick Melrose

Hugh Grant - A Very English Scandal

Antonio Banderas como Pablo Picasso. Fotografía de Diario de Sevilla

Mejor actriz de reparto de una serie, serie limitada o película televisiva:

Álex Borstein - La maravillosa Sra. Maisel

Patricia Clarkson - Heridas abiertas

Penélope Cruz - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Thandie Newton - Westworld

Yvonne Strahovski - El cuento de la criada

Mejor actor de reparto de una serie, serie limitada o película televisiva:

Alan Arkin - El método Kominsky

Kieran Culkin - Succession

Édgar Ramírez - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Ben Whishaw - A Very English Scandal

Henry Winkler – Barry

En la sección de series, la favorita es la producción de Fox, de American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace que encabeza la lista de nominaciones en cuatro categorías, entre ellas se encuentra la española Penélope Cruz a mejor actriz de reparto. Además, otro español hace está presente en los premios: Antonio Banderas, quien por su trabajo interpretando a Picasso, compite con otros cuatro actores en la categoría de mejor actor de serie limitada.

Una de las ausencias en esta versión de los premios es Westworld que solo tuvo una nominación en la categoría de mejor actriz de reparto. Además, la producción de Netflix, Maniac tampoco obtuvo postulación en ninguna categoría, posiblemente porque su estreno fue muy tardío.

¿Qué les parecieron los nominados? ¿A cuáles dan por ganadores ustedes? O ¿Qué película, actor, serie o director consideran que faltó en la lista?