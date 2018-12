La lista de nominados para los Grammy 2019 es oficial

GodLos Grammy son el techo y el gran sueño para todos los músicos. Existen muchos galardones, pero ninguno tan importante y único como el Grammy. El próximo 10 de febrero de 2019 se celebrará la edición número 61 de los premios en el Staples Center de Los Angeles y ya se conocen los nominados que optan al gramófono en las distintas categorías.

La variedad de categorías de los premios es casi tan grande como la capacidad de todos los nominados para crear música. En la categoría de Grabación Del Año se encuentran I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin), The Joke (Brandi Carlile), This Is America (Childish Gambino), God´s Plan (Drake), Shallow (Lady Gaga & Bradley Cooper), All The Stars (Kendrick Lamar & SZA), rockstar (Post Malone con 21 Savage) y The Middle (Zedd, Maren Morris & Grey).

En otra de las categoría reinas como es Canción Del Año repiten nominación All The Stars, God´s Plan, The Joke, The Middle, Shallow y This Is America que competirán junto al In My Blood de Shawn Mendes y al Boo'd Up de Ella Mai. Cabe destacar también que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos cuenta con el premio Álbum Del Año, el cual valora globalmente la música de uno o varios artistas durante este último año, no solamente un single.

De ahí que la dificultad para optar a este galardón sea máxima, y no se pueda destacar a nadie como favorito o favorita. Invasion of Privacy de Cardi B, By the Way, I Forgive You de Brandi Carlile, Scorpion de Drake H.E.R. de la cantante homónima, Beerbongs & Bentleys de Post Malone, Dirty Computer de Janelle Monáe, Golden Hour de Kacey Musgraves y Black Panther: The Album de varios artistas (Kendrick Lamar, The Weeknd, Travis Scott, Mozzy, Sjava, Reason, Zacari, Babes Wodumo, Jay Rock, Future, James Blake, Ab-Soul, Anderson Paak, SOB X RBE, Jorja Smith, Vince Staples, Yugen Blakrok, Khalid, Swae Lee, Schoolboy Q, 2 Chainz y Saudi) son los candidatos al importante reconocimiento.

Nueva música y nuevas estrellas

Los Grammy tambien reconocen el nuevo talento que ha explotado a lo largo de los últimos meses y que a día de hoy ya es parte del estrellato mundial de música. Chloe x Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith optarán a ser el Mejor Artista Nuevo del año.

Además el español Pablo Alborán está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino por su exitoso disco Prometo. Por lo tanto, quedan dos meses para soñar con que un cantante de nuestro país pueda triunfar en la gala de premios musicales más importante del planeta. El 10 de febrero se producirá el desenlace de esta historia en Los Angeles.