Crítica de Mowgli: La Leyenda de La Selva

Hace poco se estrenó en Netflix una nueva adaptación cinematográfica del libro de la selva llamada "Mowgli: La Leyenda de la Selva" dirigida por Andy Serkis, el actor que dio vida a Gollum en la conocida trilogía del Señor de los Anillos y que tuvo su primer estreno como director en 2017 con la película “Una razón para vivir”.

La película, que estaba planeada desde 2012, iba a ser en teoría estrenada en 2016 pero por diversos motivos fue pospuesta primero hasta 2017 y después 2018. Los principales motivos de los retrasos fueron dar más tiempo para trabajar en los efectos visuales de la película y el estreno estreno de la adaptación del “Libro de la Selva” de Disney en 2016.

Finalmente en Julio de 2018 Netflix compró los derechos de distribución mundial a Warner Bros y tras tener un limitado estreno en cines el 29 de Noviembre de 2018, se lanzó su plataforma el Siete de Diciembre.

La historia de la película sigue la educación de Mowgli, un niño humano que es criado por una manada de lobos en las Junglas de la India tras la muerte de sus padres y es educado en las leyes de la jungla por el oso Baloo y la pantera negra Bagheera. Mowgli está contento viviendo en la selva y desea mostrar a todos los miembros de su manada que él es uno más y unirse al grupo de caza, cosas que además para él son necesarias para sobrevivir pues eso garantizará su permanencia en la manada sin la cual quedaría a merced del tigre Shere Khan que desea su muerte. Sin embargo un error forzará a Mowgli a regresar al mundo de los humanos, donde deberá tratar de integrarse y donde descubrirá que los peligros no solo existen en la Jungla.

La historia es sin duda diferente a las películas del libro de la selva que nos ha dado Disney. Serkis y su equipo quieren e intentan contar una historia más oscura y menos musical que estas adaptaciones. Una historia menos hecha para niños y más para un público más maduro. Aunque, por lo menos algunas escenas no consiguen ser tan oscuras o tan efectivas como pretendía el director. Esto es sin duda por los efectos especiales de la película.

La verdad lo primero que se tiene que decir sobre los efectos especiales de la película es que se nota el esfuerzo es que se nota el esfuerzo que se ha dedicado en ellos. Algunos de ellos están bastante bien pero en otros, en los personajes principales, y en algunos secundarios, el CGI se nota. En alguno de estos personajes se nota tanto que parece diseñado para una película de dibujos animados más que para una película de personas reales y eso no solo que algunas escenas no sean tan efectivas como podrían haber sido porque para el público es algo difícil suspender su incredulidad y sumergirse del todo en la película.

Los personajes animales la verdad no están mal, por lo menos los guionistas se han esforzado en darnos unos personajes con personalidades propias que son interesantes de ver aunque no todos tienen el mismo nivel de desarrollo por lo menos no se puede decir que ninguno sea un personaje plano. Los actores que le ponen la voz a los animales son estrellas como Cate Blanchett (El Señor de los Anillos, Oceans 8) que interpreta a la serpiente Kaa, Benedict Cumberbatch (Sherlock, Dr Strange) a Shere Khan, el mismo Andy Serkis a Baloo, Christian Bale (Trilogía del Caballero Oscuro) a Bhageera, y todos hacen un bastante buen trabajo en esta película.

Rohan Chand que interpreta al niño criado por los animales de la jungla y personaje protagonista de la película, Mowgli, hace un trabajo espectacular con el personaje que le dan, que a su vez es sin duda el personaje mejor construido y con más desarrollo (como debería ser siempre el caso con los personajes protagonistas), y no es ninguna exageración decir que en algunas escenas de la película donde los efectos especiales fallan su actuación logra salvarlas un poco.

En cuanto al resto personajes humanos de la película, el único que tiene algo de importancia en la película aparte de Mowgli es el cazador, interpretado por Matthew Rhys (The Americans). Tengo que decir que no hace un mal trabajo pero su personaje como el resto de personajes humanos esta poco desarrollado (el suyo está un poco más desarrollado que el de los demás y no es tan plano como los demás) aunque su encuentro con Mowgli es importante para la historia

Y llegando al final de la reseña ¿Qué nota se merece “Mowgli: La Leyenda de la Selva”? Pues un 6/10. Pese a sus problemas la historia es entretenida, las actuaciones no son malas y aunque no todos los efectos especiales son buenos algunos sí que lo son. Quizás no es una película que merezca la pena ver en cines, pero es una película perfecta para ver en Netflix durante una de esas noches en las que tan solo hacernos unas palomitas, echarnos una manta encima y ver algo en la plataforma digital.

Ficha Técnica.

Título: “Mowgli: La Leyenda de la selva”; “Mowgli: Relatos del Libro de la Selva”

Director: Andy Serkis

Guionista: Callie Cloves

Reparto: Rohan Chand; Christian Bale; Cate Blanchett; Benedict Cumberbatch; Naomie Harris; Andy Serkis; Matthew Rhys; Freida Pinto

Duración: 104 minutos

Países: Reino Unido; Estados Unidos

Fecha de Estreno: 29 de Noviembre de 2018