 El primer póster de la película de Sonic ya está aquí

Si mucha gente tuviera que hacer una lista de los Personajes de Videojuego más emblemáticos, Sonic el Erizo seguramente ocuparía un lugar destacado en las listas de muchos. El Erizo más rápido del mundo apareció por primera vez en 1991 y se convirtió en la mascota de la compañía sustituyendo al frecuentemente olvidado Alex Kidd.

Durante sus tiempos de gloria, ya pasados, los juegos de Sonic fueron unos dignos rivales para Super Mario, igual que SEGA fue una digna rival para Nintendo antes del fracaso de la Dreamcast y decidir dejar de hacer consolas y dedicarse exclusivamente a la programación de Videojuegos.

Ese fue para muchos el comienzo del declive de Sonic que sobrevivió a las consolas de SEGA y continuó apareciendo en Juegos, suyos o junto a otros personaje como su antiguo rival Mario. Estos juegos han tenidos recepciones muy variadas: algunos han gustado (aunque no tanto como los originales), otros no tanto y otros han sido tan universalmente odiados que los fans de la saga se niegan a reconocer su existencia.

Por eso la película de Sonic es para muchos fans una oportunidad de redención... y el póster que han visto no les ha gustado demasiado o les ha parecido un chiste. Algunas críticas han ido dirigidas hacia la decisión de ponerle pelo en todo el cuerpo a Sonic a lo que el productor ejecutivo de la cinta, el director de "Deadpool" Tim Miller, ha respondido de la siguiente manera: "Si no lo tuviese sería raro y sería como si estuviese corriendo desnudo. Para nosotros la opción siempre fue ponerle pelo y nunca consideramos nada diferente. Es parte de lo que lo integra en nuestro mundo real y lo que le convierte en una criatura de verdad." Y Algo de razón no le falta.

Otra Crítica también ha sido sobre las proporciones algo humanas y diferentes a las del Sonic tradicional que parece que tiene el Sonic protagonista de la película.

Y parece que estás críticas no serán las únicas que le caerán al personaje sobre todo por lo estás declaraciones también hechas por Miller: "No creo que SEGA estuviese del todo contenta con la decisión que tomamos sobre los ojos." Y si SEGA no está del todo contenta con eso, es muy posible que los fans tampoco lo estén.

Pero para comprobar esto habrá que esperar al tráiler, que será cuando los fans sepan si esta película será el retorno de Sonic a la gloria o si en el futuro se tendrá que negar su existencia.