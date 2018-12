Plastic Man y Harley Quinn, las novedades de DC

PLASTIC MAN da el salto de los comic a la gran pantalla, según las ultimas noticias Warner Bros esta desarrollando una película sobre este superhéroe con guión de Amanda Idoko y contando para la dirección con Tate Taylor.

En los comics Plastic Man es el alter ego de Patrick O'Brian un ladrón que obtuvo sus poderes tras caer en un caldero de ácido, lo que le llevo a tener un cuerpo elástico que le permite adoptar cualquier forma.

Plastic Man nació de la mano de Jack Cole en 1941 para Quality Comic, y posteriormente en 1956 fue adquirido por DC. Fue uno de los primeros superhéroes en mezclar humor y acción en sus viñetas por lo que se espera que la película conserve ese tono alegre de los comics.

Tendremos que esperar a tener más noticias por parte de DC y Warner para ver como se va desarrollando este proyecto.

Como comentaba hace unas semanas mi compañero Matías, Harley Quinn va a tener un peso importante dentro de la película que prepara Warner, BIRDS OF PREY aunque cuenta con un elenco de heroínas compuesto por Canario Negro, Huntress o Renne Montoya, desde el principio Warner dejo claro que la verdadera protagonista era Harley Quinn,y hasta la propia directora de la película Cathy Yan así lo afirma.

Hace pocos días salto la noticia de un nuevo título de la película, después de que Margot Robbie, subiera a su cuenta de instagram una foto del guión escrito por Cristina Hudson con un subtítulo donde ella era la protagonista, como se puede ver en la imagen el título seria "Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)", ante esto surgieron las especulaciones, hasta que Warner confirmo que ese será el título oficial.

Dejando de lado el énfasis que hace en solamente en la figura de Harley Quinn, originalmente este no iba a ser el título final de la película, como explica Christina Hodson dandonos una respuesta a esta incógnita.

“No sé si tengo permiso oficial para decir esto, pero no hay una razón para no haberlo puesto“, explicaba a Collider sobre el nombre.

“Era un título provisional no oficial cuando escribí el guion. Lo inventé hace un año o más, casi exactamente como lo que es, un provisional. Nunca hubiera pensado que lo llegaríamos a usar“.

“Siempre habíamos usado un título provisional, así que lo consideraba como una pequeña broma escrita en la primera página“, detalla. “Y entonces, un día estábamos haciendo brainstorming y hablando sobre el título, y todos terminamos decidiendo recuperar ese“.

Bueno parece que las explicaciones de Hudson nos dan una idea de por donde puede ir esta película y sobre todo destaca que tanto el peso como el protagonista de esta película es Harley Quinn, tendremos que esperar a 2020 para que nos saquen de dudas, con el título final.