Crítica de: Aquaman

EEl personaje de Aquaman fue por primera vez introducido en 1941 por More Fun Comics en el #73 y fue ideado por Paul Norris y Mort Weisinger, el personaje es un miembro fundador de la Liga de la Justicia pero nunca fue considerado tan relevante, hasta ahora.

En sus orígenes fue conceptualizado como un príncipe, el término utilizado fue Golden Boy en referencia a su cabello corto rubio, su cara pulcra y limpia, su postura gallarda, alto y de una complexión física digna de un superhéroe acordé a la época, su leotardo verde con naranja siempre fue característico de su presencia he inconfundible porte.

Aquaman nunca fue un héroe a la altura de los más grandes, la tríada DC (Wonder Woman, Superman y Batman) incluso por debajo de Linterna Verde, Flash y Ciborg. En una época fue ridiculizado por sus poderes para hablar con los peces y cualidades para respirar bajo el agua, pero todo eso cambiaría con el conocido "New 52" el relanzamiento de la editorial de algunas de sus aventuras de superhéroes.

Con el New 52 vinieron ajustes de personajes, rediseño de los mismos y cambios en sus historias de origen, Aquaman fue uno de los beneficiados con este singular evento dándole una forma mucho más ruda y masculina, cabello largo, una barba prominente, un look desalineado y el pecho descubierto en sus aventuras en el mar, más en forma con cualquier marinero, recluso de los puertos y esclavo de los bares.

Aquaman es interpretado en esta cinta por Jason Momoa a quién ya vimos interpretar el personaje brevemente en "Batman v Superman: Dawn of Justice"(2016) y después en "La Liga de la Justicia" (2017). Momoa se adueña del personaje y lo vuelve suyo, lo convierte en parte de él y de su personalidad Hawaiana tan distintiva. El director Zack Snyder responsable del casting de Momoa para el personaje de Aquaman fue más que certero y ahora en esta cinta el director James Wan añade una visión más específica he independiente del superhéroe marino.

En una producción cinematográfica el director visualiza un concepto y una dirección al momento de escoger a sus actores y mezclarlos con sus personajes, delimita el tono de la filmación y se asegura de que sus actores externen a la perfección lo que él soñó para ellos, el caso es que todo eso lo hizo Zack Snyder director de las películas antes mencionadas y ahora James Wan tiene que adaptarse a las decisiones del antiguo director para crear una obra diferente con los mismos actores. A Wan lo hemos visto hacer cintas de acción sorprendente como "Furious 7" o películas de terror espectaculares como "Insidious", "The Conjuring" o "Saw"; altamente efectivo al momento de crear situaciones de conflicto o dar giros inesperados dentro de un arco dramático y esta cinta no es la excepción, Wan logro lo inimaginable y convirtió al personaje de Aquaman en un digno superhéroe para admirar y respetar.

Esta producción tuvo varios tratamientos en el guión empezando por David Leslie Johnson-McGoldrick, después Will Beall y Geoff Johns para terminar con el toque de James Wan a quién inicialmente le ofrecieron la dirección de la película en solitario de Flash pero rechazo el proyecto para concentrarse en un personaje que no hubiera sido interpretado en Live Action como lo era Aquaman. Apto para el reto, Wan terminó de moldear la esencia del personaje que originó Snyder con Momoa y ahora tenemos una de las más poderosas películas del universo DC con una espectacular mitología que gira en torno a la leyenda de la ciudad pérdida de la Atlántida.

La cinta tiene algunos problemas, las actuaciones pese a que son distintivas nunca llegan a apoderarse de la pantalla, el guión está basado en la historia de origen del personaje a partir de el relanzamiento (New 52) donde se añaden personaje como la reina Atlanna (Nicole Kidman), la ganadora del Oscar interpreta a la madre de Aquaman y regidora de Atlantis la ciudad submarina. El compromiso de Kidman para con el personaje es débil no obstante su interpretación complementa la historia y pese a que no lo hace excelente tampoco lo hace mal. Los diálogos en ocasiones son predecibles y el humor en varias escenas no logra conectar con la situación. Fuera de esto la película en general esta espectacularmente bien ejecutada a la hora de crear escenarios de fantasía como son los diferentes mundos marinos, los efectos especiales generados por computadora son visualmente impactantes y en verdad se puede sentir un cambio en el paso y tiempo de la filmación en relación a las anteriores películas de DC.

La historia mitológica de dioses, héroes guerreros y grandes catástrofes ocasionadas por la sed de poder e ira son muy bien tratadas para ajustarse al tiempo presente, la trama nos habla de algunos eventos conocidos ya antes perpetrados en la pantalla grande como la búsqueda del héroe, un viaje de autodescubrimiento, una pelea entre hermanos por el trono y legado de sus padres y por supuesto un romance prohibido, en realidad es una cinta cliché que bajo la supervisión de James Wan se siente nueva, fresca, diseñada para sorprender aún con las historias más viejas del libro. La química entre los personajes principales Momoa (Aquaman) y Amber Heard (Princesa Mera) esta poco pulida y se siente apresurada, forzada en una cinta de más de dos horas de duración, no obstante con toda la información que se nos da en la película es impresionante que no hayan cortado esa parte pues es una de las situaciones menos relevantes de la misma.

Es la quinta película en la que trabajan juntos Patrick Wilson y James Wan, Wilson interpreta al medio hermano de Arthur Curry/Aquaman, Ocean Máster/Rey Orm, la motivación del personaje es muy efectiva, un mundo que reina desde la superficie, un reino dividido, el hijo dolido, su ira alimentada por las inseguridades y celos de su padre, poca información referente a su madre y a su medio hermano provocan que éste sea un antagonista digno del héroe, la contraparte perfectamente delineada de un hombre destinado a sobresalir.

En verdad es una película fabulosa para los amantes no solo de las películas de superhéroes sino también de los amantes de las películas de aventuras mitológicas.

Los cameos y actuaciones de algunas figuras actorales importantes sobresalen en pantalla comenzando con Julie Andrews quien da voz a la criatura mítica conocida como Karathen una especie de Kraken de las profundidades, el Rey Nereus interpretado por Dolph Lundgren padre de Mera o Willem Dafoe que interpreta a Vulko tutor de

Aquaman, la cinta es un viaje emocionante que alimenta la imaginación del espectador, maravillosamente dirigida por Wan quien hace que se sienta como revive la esperanza de ver completado el universo cinematográfico de héroes de DC comics.

Lo mejor: Los Efectos Especiales y la construcción de los espacios bajo el agua.

Lo Peor: Los Diálogos repetitivos y el Cliché de Historia

Valoración: 4/5