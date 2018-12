Zayn publica Icarus Falls

Dicen que el segundo disco es el más complicado, que se ha de sacar rápido porque si no la industria se olvida de ti. Zayn ha tardado más de dos años en sacarlo pero la industria no se ha olvidado de él. Desde el mes de setiembre del año pasado ha ido alimentando a sus fans, primero con Dusk Til Dawn, después con Let Me y poco a poco llegaron más y más singles. Pero el disco no llegaba. El cantante confesó que su discográfica RCA le había puesto problemas a la hora de sacarlo. Finalmente pudo publicar su segundo álbum de estudio el pasado 14 de diciembre.

El segundo trabajo como solista de Zayn se titula Icarus Falls y contiene 27 canciones, entre las cuales no está su colaboración con Sia. Icarus Falls es un disco de estilo R&B lleno de temas sensuales con alguna balada que hace recordar a sus años en el grupo más famoso de la última década.

Es un álbum dividido en dos partes por un interludio, donde todas las canciones que ya conocíamos se encuentran en la segunda parte exceptuando Let Me, que es la que abre el disco. A partir de ahí empieza un grupo de canciones caracterizadas por ser todas medios tiempos. En algunas se nota su ascendencia árabe (Back to life).En otras coquetea con nuevos géneros como el trap (Flight of the stars). Hay un momento en que este primer bloque empieza a hacerse aburrido, ya que las canciones parecen todas iguales. Se hace largo, sobran temas. Se hace necesario escuchar alguna canción más movida.

Después de ocho temas, por fin, llega la canción movida. Es Talk to me. No es la mejor canción de la historia, ni del disco pero entra muy fácil. Se agradece un tema más rápido después de ocho medios tiempos. El siguiente es There you are, también es un uptempo y es una de las más destacables del disco. De hecho ha sido de las más escuchadas en Spotify en su día de estreno.

Una canción más y llegamos al interludio. El disco mejora por momentos. Mejora con Good guy que utiliza un sample de la canción Bang Bang de Nancy Sinatra. Zayn hace un cambio de estilo con Sour Diesel, se aleja del R&B y coquetea con el funk.

Zayn vuelve a entrar a un bloque de canciones medio tiempos que vuelven a hacerse repetitivas. Vuelven a sobrar canciones. Finalmente llega la balada, Good Years, donde recuerda su pasado en One Direction. Es muy triste pero también es muy bonita. Es el segundo tema más destacable del disco. El álbum acaba con las colaboraciones de Nicki Minaj y Timbaland.

En general es un disco que se hace largo, ya que en dos ocasiones los temas se hacen repetitivos. Los medios tiempos son el punto débil de Zayn como ya sucedió en su primer disco. A veces estos temas pecan de pretenciosos, se espera algo que no llega. Aun así hay canciones destacables como There you are, Good years o Good guy.

https://open.spotify.com/album/2aE3VcIiNPqqo4VzOXiDoR?si=GDsW-5n9Qbmz_nrZxR6gjA