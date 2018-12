Makoto Shinkai nos muestra "Weathering with You", su nuevo trabajo

antenido "Weathering with you" el esperado nuevo trabajo de Makoto Shinkai se estrenará en Julio de 2019 en el territorio nipón. Se espera que en los próximos meses, podamos ver un teaser-tráiler para conocer un poco más este proyecto.

Por el momento sabemos que junto con Makoto, se ha revelado que Masayoshi Tanaka se encargará del diseño de los personajes, mientras que la animación correrá a cargo de Atsushi Tamura.

Hiroshi Takiguchi dirigirá el arte de los escenarios, y sin duda alguna CoMix Wave volverá a ser el estudio principal, a cargo de “Weathering with you”

Con respecto a la encargada de distribuir la película, será TOHO en Japón, aunque se espera que finalmente se decida distribuir a nivel mundial.

Aunque no se ha revelado oficialmente la sinopsis, si conocemos un poco de la trama de "Weathering with You". La historia sigue a un estudiante, que se muda a Tokio y vive sus días aislado, hasta que finalmente encuentra un trabajo como escritor. Desde que empezo a escribir, el clima de ha mantenido lluvioso todos los días. Una mañana se encuentra con una joven llamada Hina, quien vive con su hermano menor y tiene el poder de detener la lluvia como él.

Al igual que en “Your Name”, en este caso, los protagonistas también son una pareja de adolescentes, y manteniéndose dentro de la línea de Makoto Shinkai, parece que los paisajes y en este caso la climatología van a tener un papel muy importante en la película.

Habrá que esperar para tener más noticias de este nuevo proyecto y sobre todo estar atentos para ver si esta nueva producción de Makoto Shinkai finalmente se distribuye por el territorio español.