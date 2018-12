Francis Abigail Olufunmilayo Thomas, más conocida como Funmilayo Ransome-Kuti, destaca por su labor como activista frente al colonialismo y en la lucha de la mujer en Nigeria, el país más poblado del continente africano y su lugar de origen. Su ciudad natal era Abeokuta, fundada como refugio frente a las diversas deportaciones de esclavos características del territorio.

Asimismo, fue maestra y una política de renombre que llegaría a ocupar prestigiosos cargos. Fue la única mujer que obtuvo un puesto ejecutivo dentro del National Council of Nigeria and the Cameroons (NCNC, Consejo Nacional de Nigeria y los Camerún), partido político nigeriano de tintes nacionalistas. Sin embargo, acabaría desvinculándose del NCNC Y coqueteó con el bloque del este a lo largo del periodo de la Guerra Fría. No debe olvidarse su protagonismo en el procedimiento de la independencia nigeriana (1 de octubre de 1960). También se convirtió en la única mujer que formó parte de la delegación nigeriana en la ciudad de Londres (1947).

En cuanto a su formación, tuvo la fortuna de acceder en el año 1914, al contrario que muchas otras jóvenes, a la escuela primaria Abeokuta y continuaría sus estudios en el extranjero, concretamente en Inglaterra (escuela de niñas Wincham Hall, Cheshire).

Una vez de regreso a su país natal, se acercó a movimientos educativos anticolonialistas, como por ejemplo la Unión de Maestros de Nigeria, debido al racismo que había experimentado durante su estancia en Inglaterra. Por otra parte, peleó sin tesón por el acceso de todas y cada una de las mujeres nigerianas a una educación mínima.

Va a fundar en el año 1944 el conocido como Abeokutas Ladies’ Club, cuyos inicios se encuentran en la unión o vínculo establecido entre distintas mujeres pertenecientes a la élite o mercaderes. Fundamentada en una enseñanza llevada a cabo por Funmilayo Ransome-Kuti, está asociación crecerá y pasará a ser conocida, en 1946, como Abeokuta Women’s Union (AWU).

Funmilayo Ransome-Kuti. The Comic Strip. Fuente: UNESCO

Realizaron diversas protestas, vinculadas a la carga impositiva que impulsó el Alake de Egba, rey supremo yoruba del Egba o clan ubicado en Abeokuta. Incluso Funmilayo Ransome-Kuti permaneció un tiempo en prisión. Bajo el nombre de la Unión de Mujeres Abeokuta, este grupo será el adalid de la lucha feminista y la defensa de los derechos de las mujeres que ello supone. Sin duda, uno de los movimientos de mujeres más reseñables del siglo XX, compuesto por unas 20.000 incansables guerreras.

En el año 1978, llegará la hora de su muerte de la manera más cruel e insólita. Funmilayo Ransome-Kuti fue arrojada por la ventana del apartamento de su hijo, el célebre cantante y, de la misma manera que su madre, activista y creador del género musical afrobeat, Fela Anikulapo Kuti.

Se trata de una auténtica defensora de los derechos de la mujer, tanto en África como en el resto del planeta. Tuvo que enfrentarse a un mundo que le daba la espalda; expulsada de su partido político, obligada a impartir clases al resto de mujeres de Abeokuta de manera clandestina, encerrada en más de una ocasión bajo prisión, etc.

Sin duda, Funmilayo Ransome-Kuti no lo tuvo nada sencillo. Sin embargo, acabó convirtiéndose en uno de los iconos del feminismo africano y referente del activismo y la protesta política frente a la corrupción de los dirigentes tradicionales y su incapacidad para defender las demandas de las mujeres o desafiar a la potencia colonialista: Inglaterra.

Fuentes:

- “Funmilayo Ransome-Kuti, AFRICAN FEMINIST ANCESTORS”, African Feminist Forum. Recuperado de: http://www.africanfeministforum.com/funmilayo-ransome-kuti-nigeria/

- “Funmilayo Ransome-Kuti”, Women in African History (UNESCO), 2014. Recuperado de: https://en.unesco.org/womeninafrica/funmilayo-ransome-kuti/biography

-SIMOLA, R.: The Construction of a Nigerian Nationalist and Feminist, Funlimayo Ransome-Kuti, University of Joensuu, Finlandia, 1999.