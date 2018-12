Crítica de "Maquia, una historia de amor inmortal"

“Maquia, una historia de amor inmortal” es el debut directorial de Mari Okada, veterana guionista de anime que ha trabajado en series de anime como “Vampire Knight”, “Toradora”, “Basilisk” o “Black Buttler” y películas como “Un Himno del Corazón”. La película se estrenó el 24 de febrero en Japón y unos días más tarde fuera del país nipón, en el Festival de Cine de Glasgow, pudiéndose ver en nuestro país por primera vez en el Festival de Cine de Sitges donde obtuvo el premio a la mejor película en la sección “Fantàstic Discovery”.

La historia transcurre en un mundo fantástico parecido a la Europa Medieval en el que Maquia es una joven perteneciente raza de los Iorph, una pacífica raza más longeva que los humanos cuyos miembros pasa sus días principalmente tejiendo Hibiol, un tejido en el que queda grabada toda la historia de sus vidas, y que son conocidos también como el “el Clan de las Separaciones”. Maquia será separada de su pueblo tras un ataque del Reino de Mezarte y desesperada al creer muertos a todos sus seres queridos contemplará la opción del suicidio pero se detendrá al oír el llanto de un pequeño bebé. Encontrando al pequeño en los brazos del cadáver de la madre, decidirá adoptarlo y lo llamará Ariel.

La película pese a tener todos los elementos para contarnos una historia de aventuras fantásticas bastante decente elige como historia principal la relación materno-filial entre sus dos protagonistas principales, con una historia de poderosos reinos en declive, criaturas fantásticas y guerras como subtrama.

La historia principal muestra muy bien hasta que punto las madres son capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos, no importa lo duro que sea y lo que se tengan que sacrificar para sacarlos adelante, como cualquier sufrimiento merece la pena por la felicidad de sus hijos no importando como las traten en algunos momentos. También muestra estupendamente la influencia que tienen los padres, en este caso la madre, en la clase de personas en la que se acaban convirtiendo los hijos, y como con cariño y dedicación se acaban convirtiendo en hombres de buen corazón. Y finalmente nos enseña como el vínculo que se forma entre madre, adoptiva o no, e hijo es uno de los vínculos mas fuertes que puede existir. Es una historia preciosa de ver y no será raro que al público se le escapen las lágrimas en diversos momentos de la película.

La subtrama sobre el Reino de Mezarte es entretenida y mantiene la atención del espectador en la película incluso cuando Maquia y Ariel no están en pantalla, en ella también podemos encontrar una buena dosis de melodrama con la historia de los trágicos amantes Leilia y Krim, por ejemplo.

La película nos trae sin duda unos personajes interesantes y tridimensionales por los que que es fácil que el público sienta cosas, por ejemplo es fácil encariñarse de los protagonistas de la películas, y eso que el protagonista masculino tiene momentos en los que su comportamiento aunque comprensible no gustará demasiado al público. El desarrollo de los personajes principales a lo largo de la película es magnífico e incluso el de algunos de los personajes secundarios está muy bien llevado. También hay que añadir que los actores que ponen voz a los personajes realizan sin duda un gran trabajo.

Otras cosas que también están muy bien de esta película, cosas que estaría mal olvidar mencionar, son el gran trabajo de animación realizado por la gente de P.A. (Progressive Animation) Works y la espectacular banda sonora hecha por Kenji Kawai, compositor que también a puesto música a películas como “Ghost in the Shell” o películas de personajes reales.

Dicho todo esto ¿Qué nota se merece “Maquia, una historia de amor inmortal”? Pues sin duda se merece una nota alta, una nota como este 8/10. Es una película para ver no una sino varias veces, aunque siempre con una caja de pañuelos. Desde luego Mari Okada empieza fuerte en su debut como directora y nos hace esperar con ganas su siguiente trabajo directorial, que será seguramente su siguiente paso en el camino a ganarse un puesto en la lista de los grandes directores de animación japoneses.

Ficha Técnica

Título: “Maquia, una historia de amor inmortal”.

Directora: Mari Okada.

Guionista: Mari Okada.

Reparto: Manaka Iwami; Miyu Irino; Yuki Sakurai; Ai Kayano; Yuki Kaji; Yoshimasa Hosoya; Miyuki Sawashiro; Rina Sato; Yoko Hikasa; Misaki Kuno; Tomokazu Sugita; Hiroaki Harata.

Duración: 115 minutos.

País: Japón.

Fecha de Estreno: 24 de febrero de 2018.