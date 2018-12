El cine: un entretenimiento de altos y bajos

Mientras que para muchas personas el cine es un mero entretenimiento, para otras muchas es un objeto de análisis constante, pues dicha personas gustan de valorar conceptos como escenas, efectos especiales, actores, actrices y una infinidad de cosas más. Sin embargo, el tema que va a ser expuesto a continuación es interés tanto para los fieles aficionados, como para los más meticulosos en la materia.

Como cualquier serie o deporte, el cine tiene un recorrido plagado de altos y bajos, pero en esta ocasión no se trata de centrar la atención en la historia, si no que se tomara como referencia el transcurso de un año natural en el cine. El primer tramo del año podría considerarse como el más flojo, no por la calidad de las películas si no porque el comienzo del año va de la mano con el fin de las festividades, a partir de ese momento los siguientes meses hasta el transcurso de la primavera no son ni mucho menos los propicios para que el cine saque a relucir sus mejores propuestas. Sin embargo con el final de la primavera y la llegada del verano es el momento propicio para que las productoras aprovechen las vacaciones y el tiempo libre de los espectadores para entregarles cualquier propuesta por disparatada que sea, lo cual no quiere decir en absoluto que el cine en verano no contenga buenas cintas.

Tras este punto álgido, es cierto que el espectador se puede deleitar con cualquier propuesta interesante, todo ello hasta llegar a la última etapa del año en la que el cine hace uso y abuso de la época navideña para explotar al máximo la tradición en las películas. De esta manera se da por concluido un año natural en el que el cine pasa por todo tipo de situaciones en cuanto a calidad y exposición.

Todo lo expuesto no tiene el objetivo de funcionar como propaganda o exaltación del cine, si no que se trata más de una sencilla reflexión para indicar al espectador como y cuando aprovechar los mejores momentos de la industria del cine.