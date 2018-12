MISS ESPAÑA GANA SORORIDAD

La sevillana Ángela Ponce, de 27 años, se ha coronado como la primera modelo transgénero que se sube a la pasarela de un evento tan exigente y estereotipado como este. Nuestra representante, la cual asegura no haber tenido una vida fácil, fue coronada como representante de nuestro país para el evento mundial de Miss Universo 2018, por la modelo Sofía del Prado, Miss Universo España 2017, en el certamen celebrado en Tarragona el pasado junio de este año.

Desde que se enteró de la noticia, Ponce no ha dejado ni un segundo de prepararse tanto física como mentalmente para su aparición en esta pasarela, pues para ella, asegura que, esta oportunidad no es una ocasión para ganar si no que, es una llamada al mundo para hacerse oír y representar a esa sociedad a la que hoy en día muchos discriminan, la sociedad LGTB, lesbianas, gays, transgéneros y bisexuales. Tanto es así que, una de las primeras en no entender la participación de la española fue la representante de Colombia, la cual afirmó, "el certamen de belleza es para mujeres que nacieron siendo mujeres".

Pero ninguna de estas críticas ha dejado desvanecer a nuestra modelo y, aunque no consiguió superar la primera fase del certamen, a la que solo llegaron 20 de las 94 aspirantes, consiguió la ovación y el premio del público y de la organización, la cual le dedicó un vídeo en el que se narraba su paso por el concurso, así como su infancia y su juventud. En este vídeo se podía oír tanto la voz de Ponce, la cual aseguraba que se caracterizaba por una persona llena de positividad, con muchos sueños en mente que deseaba cumplir, y la voz en off de un narrador que afirmaba que, Ángela estaba cambiando la historia como la primera mujer transgénero que compite en Miss Universo.

La galardonada del concurso finalmente fue la modelo que se encargaba de representar a miss Filipinas pero, Ángela confirmó que su premio ya había sido dado al brindarle esta oportunidad de sororidad.