Eurotemazo 2019

Acabada la gala final de OT2018 se publicaron los temas candidatos para representar a España en el festival de Eurovisión 2019. En total son 17 canciones (de las cuales solo podemos escuchar un minuto) con las que 13 de los 16 concursantes de OT aspiran a ir al festival.

Si el año pasado predominaban las baladas o medios tempos (Tu Canción, Arde, Lejos de tu Piel) este año predominan los uptempos. El nivel es inferior respecto al año pasado, sobre todo en las letras. Los estilos más repetidos entre las canciones son los de corte latino y urbano.

Ente estos estilos se encuentran temas como La Venda, Muérdeme o Todo Bien, las favoritas de los eurofans. La Venda de Miki es una rumba catalana que recuerda mucho al estilo de La Pegatina. Muérdeme de Maria, la gran favorita hasta el momento, es un reggaetón y Todo Bien de Marilia es un tema pop con influencias del funk carioca.

Los temas pop más clásicos son La Clave, Nadie Se Salva, Se Te Nota, Sale, Dímelo de Frente y No Puedo Más. Natalia, la tercera clasificada de OT canta dos de estos, La Clave, un solo, y Nadie Se Salva, un dúo con Miki. El solo, aunque es más flojo que el dúo, gusta bastante entre los fans. Se Te Nota de Carlos Right recuerda a Morat, uno de los grupos de lengua española más exitosos de los últimos años. Sale y Dímelo de Frente, las cantan Damion y Sabela respectivamente. Los dos temas pasan desapercibidos. No Puedo Más, el tema del ganador de OT, Famous, es un pop electrónico muy típico de Eurovisión.

Las canciones restantes son baladas o medios tempos. Entre estas las favoritas son Hoy Vuelvo a Reír Otra Vez de Noelia, Vuelve de Marta y Que Será Luego de Alba Reche. La de Noelia recuerda mucho al tema de Pastora Soler, Quédate Conmigo. Hay otras canciones lentas como la de Miki, El Equilibrio, de estilo pop rock o como la de Julia, Qué Quieres qué Haga, de estilo flamenco pop.

Los otros tres temas son Hoy Soñaré de Sabela, Nunca Fui de Carlos Right y A tu lado de Joan Garrido y Marilia. Los tres han pasado bastante desapercibidas entre los fans y son de las menos favoritas.

Las 17 canciones se están enfrentando en una votación en la página web de RTVE. Cada día se puede votar por tus tres canciones favoritas. Las tres más votadas (en estos momentos Muérdeme, Hoy Vuelvo a Reír Otra Vez y La Clave) accederán a la gala de preselección que se celebrará en enero de forma directa. En la gala también participaran otras 7 canciones elegidas por un jurado.