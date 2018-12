Anuario VAVEL Cine 2018: Las películas más taquilleras de 2018

Llegamos a final de año y a solo unos de la entrada del nuevo año 2019 la lista con las 5 películas que más dinero han recaudado en taquilla en 2018 es ya definitiva. Este año las películas de superhéroes han dominado claramente este “Top 5”, con solo una película de otro género ocupando un lugar en esta lista, lo cual hace pensar que este que la gente todavía no se ha cansado del todo de este tipo de películas como alegan algunas personas cada vez que alguna película de Marvel no hizo tanto dinero en taquilla como el que decían las predicciones que haría.

1. Vengadores: Infinity War

Foto obtenida de proximus.be

El número uno de esta lista lo ocupa una de las películas más esperadas de la década, los fans del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) llevan esperando esta película desde que vieron una de las escenas post-créditos de “Los Vengadores” en 2012, que no solo ha recibido grandes elogios de los críticos y del público en general sino que ha logrado recaudar más de 2000 millones de dólares, 2048,2 millones para ser un poco más exactos, consiguiendo también entrar en la lista de las 5 películas de todos los tiempos que más dinero han hecho en taquilla.

En esta cinta los Vengadores, todavía divididos tras su conflicto en “Capitán América: Civil War”, y el resto de superhéroes del UCM hacen frente a su peor enemigo hasta la fecha, Thanos "el Titán Loco”, cuyo es conseguir reunir las Gemas del Infinito y usarlas para llevar acabo su plan, un plan que de completarse costará la vida a billones de los seres que habitan el universo.

La película ha sido dirigida por los hermanos Russo y cuenta en su reparto con grandes actores y actrices como Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Chris Evans, Elisabeth Olsen y Benedict Cumberbatch además de muchos otros gigantes de la pantalla.

2. Black Panther

Imagen obtenida de Cinemanía

En el número dos tenemos otra película del MCU aunque el protagonista es un solo superhéroe, Pantera Negra. Aunque esta película ha sido bien recibida por la mayoría de críticos y fans, ha habido varias agitadas discusiones entre fans y detractores de la película en las que no han faltado las acusaciones de racismo, lanzadas por los fans a los detractores, y acusaciones por parte de los detractores a los fans de mentir sobre lo que realmente les pareció la película, por lo visto algunas personas opinaban que las personas que decían que la película era buena solo decían eso porque el protagonista era afroamericano y no se atrevían a decir la verdad. A pesar de este debate, o quizás debido a él, la película fue un éxito en taquilla, en Estados Unidos llegó a superar a Infinity War, que recaudó 1349,9 millones de dolares durante su paso por los cines del planeta.

La historia se centra en T'Challa, Pantera Negra, quien tras los sucesos de “Civil War”, entre ellos la muerte de su padre, regresa a su país, Wakanda, para convertirse en rey. Sin embargo al poco de ascender al trono la aparición de su hasta ahora desconocido primo N'Jadaka, también conocido como “Killmonger”. Pone en peligro no solo su posición sino la paz en Wakanda y en el mundo entero forzando a T'Challa a luchar a la vez que tiene que aceptar que su padre y su mentor no eran los hombres que él pensaba que eran.

La película fue dirigida por Ryan Coogler y cuenta con la participación de los actores, Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o y Letitia Wright entre otros.

3. Jurassic World: El Reino Caído

Imagen obtenida de Yucatan.com.mx

En tercer lugar tenemos a la única película de la lista que no tiene nada que ver con superhéroes. La secuela de Jurassic World (2015) no tuvo tan buen recibimiento como su predecesora por parte de críticos y fans de la saga y es generalmente considerada una película inferior a esta. Sin embargo esto no impidió que, al igual que su predecesora, “Jurassic World: El Reino Caído” tuviese un gran éxito en las taquillas de todo el mundo y aunque no llegó a igualar de “Jurassic World” en 2015, consiguió recaudar la nada desdeñable cantidad de 1304,9 millones de dólares.

Los hechos de la película suceden años después de los hechos de “Jurassic World”. Cuando el Volcán de Isla Nublar amenaza da señales de una erupción inminentes y causar la segunda extinción de los dinosaurios, el senado americano debate la posibilidad de rescatarlos. Claire Dearing, ex-gerente del parque y ahora activista que aboga por protegerlos es contactada por Eli Millis, asistente de un antiguo socio de John Hammond, que la ofrece su ayuda para salvar unas cuantas especies y trasladarlas a un lugar seguro. Sin embargo tras obtener la ayuda de Owen Grady, antiguo cuidador de velociraptores y su ex-novio, y llegar a la isla Claire y su equipo se darán cuenta de que las intenciones de su benefactor no son tan puras como pensaron en un principio.

La película está dirigida por el director español Juan Antonio Bayona, con Chris Pratt. Bryce Dallas Howard y B.D. Wong interpretando de nuevo a sus personajes de la anterior película con Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, James Cromwell e Isabella Sermon interpretando a nuevos personajes que hacen su primera aparición en esta película.

4. Los Increíbles 2

Imagen obtenida de commentwise.com

La única película de superhéroes de la lista que no es una adaptación cinematográfica de algún personaje de Marvel ni de personas reales, es de animación. Los Increíbles 2 es la secuela a la gran película de superhéroes que Pixar estrenó allá por el año 2004, “Los increíbles”, y una de las películas secuelas más esperadas del estudio de animación. Aunque, como pasa con la anterior película de esta lista la película no ha recibido críticas tan buenas como las que recibió su precuela su recaudación en taquilla ha roto la barrera de los 1000 millones de dólares consiguiendo una recaudación de 1241,9 millones de dolares.

La historia comienza inmediatamente después del final del final de "Los Increíbles" con los Parr enfrentándose al “Socavador” (“Underminer” en inglés) y pese a que el supervillano acaba escapando la familia de superhéroes consigue parar la destrucción de la máquina antes de que destruya el ayuntamiento de Metroville. Sin embargo, lejos de ser agradecidos por sus esfuerzos, la familia es detenida y el gobierno decide acabar con el “Programa de Apoyo a los Súper”. Todo parece ir de mal en peor hasta que el empresario Winston Deavor, dueño de la compañía de telecomunicaciones “DevTech”, se acerca a ellos y ofrece su ayudarles a volver a legalizar a los superhéroes de nuevo mediante un plan en el que “Elastigirl”es una pieza clave y que la forzará a volver a la lucha contra el crímen y alejarse de su familia. Mientras tanto “Mr. Increíble" se quedará solo cuidando de sus hijos algo que no están simple como pudiera parecer sobre todo con Jack-Jack comenzando a mostrar una gran multitud de poderes. Además la familia encontrará un nuevo y temible adversario conocido como el “Raptapantallas”.

La película fue dirigida por el director Brad Bird quien dirigió la primera película y le pone la voz a Edna Mode, la excéntrica diseñadora de trajes de superhéroes. Aparte de Bird otras voces que se pueden oír en la película son las de Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell y Samuel L. Jackson, que le ponen voz a sus personajes de la primera parte, junto a nuevas voces como la de Huckleberry Milner, quien sustituye a Spencer Fox como voz de Dash, Jonathan Banks, quien le presta su voz al agente Rick Dicker en sustitución del difunto Bud Luckey, Bob Odenkirk, Catherine Keener y muchos más.

5. Venom

Imagen obtenida de abc.es

Y en el último lugar de la lista tenemos la película sobre un personaje de Marvel al que no se le hizo justicia en su primera aparición cinematográfica en “Spiderman 3”. Se trata de Venom uno de los enemigos más temibles de Spiderman, que es también uno de los más queridos por los fans y que volvió a la gran pantalla este año como protagonista. Una de las cosas que más llama la atención sobre esta película cuando se leen opiniones sobre esta película es la gran diferencia de opiniones la mayoría críticos y el resto de miembros del público. Mientras que a la mayor parte de los críticos la película les ha parecido bastante mala y carente de entretenimiento, a la mayoría del de público le ha gustado bastante más con la opinión más extendida siendo que la película es una película bastante entretenida y buena, aunque sin ser la mejor que han visto en sus vidas. Independientemente de quien tenga razón lo cierto que la película ha tenido un gran éxito en taquilla consiguiendo la cantidad de 854,5 millones de dólares y el quinto puesto en esta lista.

La película nos cuenta la historia de Eddie Brock un periodista que encuentra su carrera profesional y su vida personal destruidas cuando intenta sacar los trapos sucios de la Fundación Vida a la luz durante una entrevista con el líder de la fundación, Carlton Drake. Tras pasar algunos de los peores meses de su vida Eddie vuelve a interesarse en el caso tras recibir una petición de ayuda por parte de una científica que trabaja en ella y descubre que la fundación ocultaba cosas mucho peores de lo que el se había imaginado: la fundación está realizando experimentos con seres humanos, principalmente sin techo, combinándolos con formas de vida alienígena simbióticas con la intención de crear seres superiores a los humanos. Por si fuera poco cuando intenta ayudar a una conocida que está siendo utilizada en los experimentos, una de las criaturas entra en su cuerpo. Tras este suceso Eddie intentará de nuevo sacar a la luz el lado oscuro de la fundación mientras trata que los hombres de Drake no le capturen y formará una extraña alianza con el organismo que le ha escogido como huésped.

Esta cinta fue dirigida por Ruben Fleischer y es protagonizada por Tom Hardy. Otros miembros del reparto son Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze y Reid Scott.